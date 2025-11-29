Ariana Grande sale en defensa de su figura y de su apariencia tras recibir crueles críticas

La cantante y actriz Ariana Grande, quien protagoniza la película ‘Wicked: For Good’, alzó la voz por medio de una reciente publicación que hizo en sus redes sociales, en donde lamentó y condenó las críticas que recibe con cierta frecuencia hacia su físico.

En su publicación, que hizo a través Instagram Stories, Ariana incluyó un fragmento de una entrevista que concedió, en el 2024, en plena promoción de la primera parte de la película ‘Wicked’, pero que está más vigente que nunca.

En ella habló, precisamente, de lo mucho que le han afectado las críticas hacia su cuerpo, por lo que quiso aprovechar la valentía que tuvo en su momento para revivir esas palabras.

“Compartiendo esto del año pasado ♡ como un cariñoso recordatorio para todos”, se lee en el caption con el que Ariana Grande acompañó su video.

Ariana Grande volvió a alzar la voz por las críticas a su cuerpo (Ariana Grande/Instagram) Crédito: Ariana Grande/Instagram | Cortesía

En aquella entrevista, en la que estuvo acompañada de Cynthia Erivo, la exestrella de ‘High School Musical’ condenó la facilidad con la que, como sociedad, nos referimos a los cuerpos de los demás.

“En la sociedad actual, existe una comodidad que no deberíamos tener en absoluto: comentar sobre la apariencia de los demás, su apariencia, lo que creen que sucede tras bambalinas, su salud o cómo se presentan… eso me parece realmente peligroso”, dijo Ariana en el pasado y sigue compartiendo su misma opinión.

La postura de la estrella de Hollywood se debería a los recientes comentarios que ha recibido, en donde más de uno ha externado su preocupación o la ha criticado por su aparente delgadez o por ya no lucir como lo hacía en el pasado.

“Personalmente, para mí, el cuerpo con el que han estado comparando mi cuerpo actual, era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida”, se sinceró en su momento sobre las comparativas de las que ha sido objeto.

