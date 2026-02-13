Michelle Yeoh está en shock por el desaire a “Wicked: For Good” en los Premios Oscar

La ausencia de la cinta “Wicked: For Good” dentro de la lista de cintas nominadas a los Premios Oscar 2026 no solo generó controversia entre el público y los fans de la reconocida saga. A la ola de incredulidad se sumó la actriz Michelle Yeoh, quien al ser partícipe de dicho proyecto lamentó que los departamentos que hicieron posible su realización no hayan sido reconocidos.

Durante su visita a Berlín, viaje en el que recibió el Oso de Oro honorífico, la famosa fue abordada por la prensa con cuestionamientos sobre la próxima entrega de los premios Oscar. Allí, se dijo “sorprendida” y “decepcionada” por la exclusión de la secuela protagonizada por Ariana Grande, asegurando que se trató de una pieza con méritos técnicos y artísticos suficientes para figurar entre las nominadas.

“Es una verdadera decepción. A veces el problema es que la gente piensa: ‘Oh, ya recibieron mucho con la primera, dejemos que otros tengan una oportunidad’“, destacó la famosa.

Michelle Yeoh aprovechó el espacio para destacar la labor de los equipos de diseño maquillaje y peinado, dirección de fotografía y diseño de producción. Algunos de los nombres que mencionó fuero el del diseñador de vestuario Paul Tazewell, así como el de la directora de fotografía Alice Brooks y el director Jon M. Chu.

Aunado a este contexto, la estrella del cine abordó el grado de complejidad que representó sumarse a este proyecto y dar vida al personaje de “Madame Morrible”, especialmente porque tuvo que enfrentarse a su faceta como cantante.

Al final, Michelle Yeoh agradeció que la experiencia le brindó las herramientas para seguir nutriendo su catálogo de habilidades para futuros proyectos.

Es importante mencionar que, a diferencia de “Wicked”, la historia de Michelle Yeoh con los Premios Oscar es de victoria. Recordemos que en 2023, hizo historia al convertirse en la primera mujer asiática en ganar el Oscar en la categoría de “Mejor actriz” por su actuación en “Everything Everywhere All at Once”.

