Ariana Grande y Ethan Slater terminaron su relación

Ariana Grande y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación tras tres años de noviazgo. Según información difundida por TMZ, la ruptura entre la cantante y el actor se produjo en términos amistosos.

Fuentes cercanas a los artistas señalaron a TMZ que ambos mantienen un vínculo cordial y continúan apoyándose de forma mutua en sus respectivos compromisos laborales.

Hasta el momento, ni sus representantes ni los propios protagonistas han emitido declaraciones públicas al respecto.

Los rumores sobre el distanciamiento cobraron fuerza durante los últimos meses debido a sus intensas agendas de trabajo.

Las especulaciones se intensificaron recientemente cuando Slater evitó responder preguntas directas sobre su romance en una entrevista televisiva, optando por elogiar el talento general del elenco de “Wicked”, donde trabajó junto a Grande.

Asimismo, llamó la atención de los medios especializados la ausencia del nominado al Tony en el inicio de la nueva gira de conciertos que la intérprete arrancó en Oakland, California.

La historia de amor entre Grande y Slater comenzó a mediados de 2023, poco después de que ambos se separaran de sus anteriores parejas, Dalton Gomez y Lilly Jay, respectivamente. Ambos se conocieron y desarrollaron su vínculo afectivo durante el rodaje de la adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway “Wicked”, dirigida por Jon M. Chu, donde interpretaron a los personajes de Glinda y Boq.

Los allegados a los artistas también aclararon que el reciente lanzamiento de material musical por parte de Ariana Grande no tiene relación alguna con este desenlace, desmintiendo que las letras de sus nuevas canciones estén inspiradas en la ruptura.

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