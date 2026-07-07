Javier Aguirre rechaza oferta millonaria de Arabia tras el Mundial 2026: ¿Qué sigue para “El Vasco”?

Javier “Vasco” Aguirre terminó sumamente desgastado tras su gestión de 22 partidos al frente de la selección de México. Luego de la dolorosa derrota 2-3 ante Inglaterra el pasado domingo—que representó su tercera eliminación como técnico nacional—el estratega descartó una oferta millonaria en el fútbol de Arabia Saudita para priorizar su vida personal.

La entrevista al Vasco Aguirre pic.twitter.com/tjC91PJTpM — Christian Ramírez (@Christi6179520) July 7, 2026





Por qué Javier Aguirre rechazó a Arabia Saudita



En charla con Denise Maerker, el propio estratega nacional expuso los motivos para no aceptar el millonario contrato en el Medio Oriente:



“Rechacé una oferta muy jugosa de Arabia Saudita. No lo tengo claro, sé que quiero ir con Silvia (su esposa) y con mis nietas por ahí, y después veremos. Estoy tranquilo, no llevo prisa”.



El retiro de Javier Aguirre: 30 años de carrera en los banquillos



El técnico nacional dejó claro que, tras tres décadas en el banquillo como entrenador profesional, es momento de analizar otros aspectos de su vida particular:



“Yo creo que es suficiente, ya (llevo) 30 años de entrenador. Empecé en 1996 con el Atlante y estamos en 2026, tres Mundiales…”



“Da la sensación de que puedo tener el perfil de un hombre que te puede dar su punto de vista y que te puede organizar algo. Ahora mismo vamos a esperar, no tengo algo decidido. Lo que diga Silvia, ella es la que decide”.

También mencionó que les había dado un abrazo a cada uno de amistad; lloré con ellos porque se cerraba un círculo fantástico, de amistad, más allá de lo profesional, “donde les dije que: “Estaba orgulloso de ellos y que los iba a extrañar”. Estoy contento, me voy satisfecho, no obstante que no se cumplió el objetivo”.

"El Vasco" se despide como DT, dice que se va satisfecho. Este es un adelanto de la entrevista de Javier Aguirre en el podcast Hablemos con Denise Maerker. #EnPunto con @Enrique_Acevedo | #DecideInformado | Síguelo por https://t.co/EYTvCkvzWc pic.twitter.com/xYN7ihq7ri — NMás (@nmas) July 7, 2026





¿Se queda en el Tri? El futuro de Javier Aguirre en la Comisión de Selecciones Nacionales



Al ser consultado sobre la opción de asumir un nuevo cargo administrativo o de asesoría dentro del entorno de la Comisión de Selecciones Nacionales, Aguirre fue tajante sobre su ciclo en la cancha:



“¿Seguir? Lo que sé es que es mi último partido de Selección Mexicana y en el Estadio Azteca, eso lo sé”.

Ante los medios de comunicación en el Estadio Ciudad de México, el técnico remató dejando su futuro institucional en el aire: “De lo otro tengo que reunirme con los míos, es difícil dar respuesta ahora, tengo que tomarme un tiempo y pensarlo”.



Estadísticas de Javier Aguirre con México: ¿Éxito o la misma historia?



La realidad es que Javier Aguirre terminó su ciclo con la gran interrogante sobre si su tercera gestión en la selección de México fue un éxito o terminó con la misma historia de los dos procesos anteriores.

Desde el punto de vista emotivo, los aficionados se reencontraron con el cuadro nacional. Sin embargo, en la métrica dura de los resultados, el Tri no fue más allá de lo que logró en Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010, con la agravante y diferencia de que en esta ocasión el Mundial se jugó en casa.

Seguir leyendo:

– La nueva era del Tri comenzó: Aguirre se despidió y cedió la estafeta a Rafa Márquez, ¿cuándo debutará?

– Javier Aguirre asume la responsabilidad tras la eliminación de México; Erik Lira y Johan Vásquez destacan el futuro del Tri

-¿Lo “chamaquearon”? El Vasco Aguirre rompe el silencio tras polémicas de la Selección

















