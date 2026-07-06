La nueva era del Tri comenzó: Aguirre se despidió y cedió la estafeta a Rafa Márquez, ¿cuándo debutará?

La derrota frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 marcó el final de la tercera etapa de Javier Aguirre al frente de la selección de México. Después de quedarse nuevamente a las puertas de los cuartos de final, el estratega confirmó su despedida y dejó el camino listo para que Rafael Márquez encabece el nuevo proyecto con la mira puesta en la Copa del Mundo de 2030.

Javier Aguirre cierra su tercera etapa con la selección de México

Tras la eliminación por 2-3 ante Inglaterra, Javier Aguirre asumió la responsabilidad por el resultado y aseguró que fueron los errores puntuales los que terminaron por condenar a su equipo: “Falta saber no equivocarse en los momentos clave”, comentó.

El técnico también dejó un mensaje de autocrítica al asumir la derrota: “El sueño termina, pero estamos cerca de los grandes. Los jugadores ganan partidos, los entrenadores los pierden. Yo perdí el partido”, comentó.

El estratega reconoció la calidad del rival y explicó que enfrentar a una selección de ese nivel exige un partido perfecto: “Nos equivocamos tres veces y lo pagamos caro. Ante un rival de las grandes ligas como Inglaterra, debes hacerlo todo perfecto y los errores nos eliminaron”, opinó el Vasco.

Aguirre entrega el proyecto a Rafael Márquez

Más allá de la eliminación, Javier Aguirre aseguró que deja una base sólida para el siguiente proceso mundialista y expresó total confianza en el trabajo que realizará Rafael Márquez.

“Caer de esta manera duele mucho. Los 26 me hicieron muy feliz. Cumplimos mañana dos meses juntos. Deben irse con la cabeza en alto. La crítica debe ser al entrenador. Los jugadores se dejaron la piel en el campo. Hoy no pudo ser”, dijo.

"Me despido de la Selección, fue mi último partido" ?



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El entrenador reveló que ya conversó con quien fue su auxiliar durante el proceso y destacó que cuenta con los argumentos para asumir el cargo.

“Somos dos personas de fútbol mexicano, hemos estado fuera del país 15, 20 años. Lo tuve de jugador y ahora de compañero. Está más que capacitado. De esta selección que hoy terminamos un periplo en el Mundial, hay mucha gente rescatables. Tenemos más gente en Europa en buen nivel. Salvo dos o tres que por edad no conseguirán estar en el siguiente Mundial, ojalá lo logren. No tuve más que palabras de agradecimiento para Rafa, me pongo a su disposición, estaré siempre cerca para lo que quiera porque es un chico valioso, mexicano, gran entrenador, lo va a demostrar, ya lo verán. Ojalá lo haga mejor que lo que pudimos hacer conmigo al frente”, dijo emocionado.

“Me despido de la selección con mucho orgullo”

El Vasco también aprovechó para despedirse de la afición mexicana después de dirigir cinco partidos durante el Mundial 2026.

“Estos cinco partidos fueron inolvidables. Me despido de la selección, me voy con mucho orgullo”, afirmó.

Aguirre consideró que el futbol mexicano cuenta con las herramientas necesarias para seguir creciendo y confía en que el nuevo cuerpo técnico pueda dar el siguiente paso.

“Vamos bien, tenemos entrenador para cuatro años, una buena camada, tenemos gran presupuesto. Todos los elementos para dar ese pasito que nos sigue faltando. Hay que hacerse de lado para que vengan los buenos: Rafa y su grupo”, apuntó.

¿Cuándo debutará Rafael Márquez como entrenador de México?

Aunque la Federación Mexicana de Futbol todavía no ha oficializado el nombramiento de Rafael Márquez, todo apunta a que el exdefensor asumirá el cargo de seleccionador nacional una vez concluido el Mundial 2026.

De acuerdo con el calendario internacional, su debut podría producirse durante la próxima Fecha FIFA, programada del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2026.

En esa ventana, la selección de México disputará partidos amistosos, ya que no tiene compromisos oficiales programados. Por ahora, la Federación Mexicana de Futbol no ha confirmado a los rivales que enfrentará el equipo, pero esos encuentros perfilan el inicio de una nueva etapa con el objetivo de construir un plantel competitivo rumbo al Mundial 2030.

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