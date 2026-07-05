¿Lo “chamaquearon”? El Vasco Aguirre rompe el silencio tras polémicas de la Selección

Javier Aguirre minimizó las polémicas recientes que rodean a la Selección de México previo a los octavos de final del Mundial. El técnico aseguró que ni el intento de cambiar el horario del partido ni el costoso regalo de relojes por parte de un influencer afectaron la concentración del equipo.

Con esto, rechazó las versiones de presiones externas y buscó mantener el foco exclusivamente en lo deportivo, donde expuso que el Tricolor está preparado para derrotar a Inglaterra y que si no fuera así no se hubiera manifestado públicamente: “Claro que estoy seguro de que se le puede ganar a un gran rival como Inglaterra”, dijo.

El origen de las controversias

En conferencia de prensa, el estratega negó haber sido sorprendido o “chamaqueado” con la propuesta de adelantar el juego seis horas (del horario original de las 18:00 horas al mediodía), una iniciativa que extraoficialmente se ligó a sugerencias gubernamentales. Asimismo, restó importancia al escándalo de los códigos de ética rotos tras la entrega de relojes Rolex a los futbolistas.

“Los que me conocen bien saben cómo soy. En ambos temas fui natural, nada fue planeado. Al grupo esto no le afectó; no permeó, siguen con las ganas de hacer un buen partido. Nosotros nos encargamos de que estas cosas pasen desapercibidas”, destacó Aguirre, aclarando también que su entrevista con Joaquín López-Dóriga solo fue para expresar su inconformidad con el cambio de horario.

“Mi mejor día en el Azteca está por venir”

El “Vasco” se mostró conmovido al recordar su trayectoria en el Estadio Azteca, escenario donde debutó con el América y donde mañana (domingo) tendrá un duelo crucial.

“Hay muchas emociones encontradas, pero lo mejor está por venir. En lo personal y profesional hay muchas historias; ya no están mis padres, pero están mis nietos en la tribuna. Son cosas que te alimentan y que son difíciles de describir”, confesó emocionado.

El plan estratégico para neutralizar a Harry Kane



De cara al choque ante el conjunto británico, Aguirre reveló que la prioridad defensiva será neutralizar a Harry Kane, quien marcha como referente con cinco anotaciones en el torneo. Destacó que, además de su físico, el delantero posee una gran técnica para asociarse, por lo que cerrarle los espacios será vital.

¿EL PREDICADOR AGUIRRE? ?????



Javier Aguirre asegura que cree firmemente en que México puede eliminar a Inglaterra del #Mundial pic.twitter.com/2UHSSauUar — Claro Sports (@ClaroSports) July 5, 2026

Finalmente, el timonel nacional reconoció el poderío del cuadro dirigido por Thomas Tuchel. Afirmó que Inglaterra es una de las potencias del ranking FIFA gracias a su versatilidad, siendo capaz de lastimar tanto con un juego directo y físico como a través de la posesión organizada del balón.

Seguir leyendo:

– Javier Aguirre y su reacción ante la sólida clasificación de México a octavos del Mundial

– Javier Aguirre y su reacción ante la sólida clasificación de México a octavos del Mundial

– El “Vasco” no garantizó la titularidad de Memo Ochoa vs. Chequia











