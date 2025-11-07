Mega Millions de $850 millones: la racha más larga de la historia sin ganador

El sorteo de Mega Millions alcanzó esta semana un punto histórico. Con un premio acumulado estimado en $850 millones de dólares, la lotería más popular de Estados Unidos atraviesa la racha más larga sin ganador del premio mayor desde su creación en 2002. Este viernes se celebrará el trigésimo octavo (38°) sorteo consecutivo sin que nadie acierte los seis números ganadores, lo que ha disparado el entusiasmo de millones de jugadores en todo el país.

De acuerdo con funcionarios de la lotería, el bote actual es el octavo más grande en la historia del juego. El último ganador del premio mayor se registró el 27 de junio en Virginia, cuando un boleto acertó los seis números y se llevó $348 millones de dólares. Desde entonces, cada sorteo sin ganador ha hecho crecer el monto del premio gracias al sistema de “rollover”, mediante el cual el bote se acumula automáticamente hasta que alguien logra acertar la combinación completa.

El récord previo de más sorteos consecutivos sin un ganador databa del 22 de enero de 2021, cuando un jugador en Michigan obtuvo $1.05 mil millones de dólares.

Ahora, la cifra acumulada se acerca peligrosamente a los $850 millones de dólares, con una opción en efectivo de $391.7 millones de dólares para quien decida cobrar el premio en un solo pago.

El furor por el jackpot ha provocado largas filas en tiendas consideradas como de la suerte, como una gasolinera BP en Yonkers, Nueva York, donde en octubre se vendieron tres boletos ganadores de Powerball por $1 millón de dólares cada uno.

“Esta tienda podría hacerme millonario. Después de todo, es la tienda de la suerte. Espero que venir aquí valga la pena”, comentó Harris Heywood, de 65 años, quien viajó desde el Bronx para comprar su boleto, a New York Post.

A pesar de que nadie ha ganado el gran premio desde junio, Mega Millions ha entregado más de 11.7 millones de premios secundarios durante este periodo, que van desde unos pocos dólares hasta los $100,000 dólares. Según los organizadores, los premios menores suman ya más de $274 millones de dólares. Solo en el sorteo del 4 de noviembre, hubo 606,046 boletos ganadores en diferentes categorías, con un total de $12.2 millones de dólares en premios.

Los números ganadores del último sorteo fueron 11, 14, 17, 50 y 57, con el Mega Ball dorado número 6, pero una vez más nadie logró acertar los seis.

Aunque muchos asocian el tamaño del bote con las probabilidades de ganar, estas permanecen prácticamente imposibles: 1 en 290,472,336, según cifras oficiales. Sin embargo, el deseo de tentar a la suerte mantiene viva la fiebre del Mega Millions en 45 estados, Washington D.C. y las Islas Vírgenes estadounidenses.

El mayor premio en la historia del juego se registró el 8 de agosto de 2023, cuando un solo boleto se llevó $1.6 mil millones de dólares. Si nadie gana este viernes, el premio podría acercarse nuevamente a esa cifra histórica. Cada sorteo sin ganador no solo incrementa la expectativa, sino también la esperanza de quienes, por unos pocos dólares, imaginan que la suerte podría cambiarles la vida.

