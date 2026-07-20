México busca blindar el T-MEC con acuerdos duraderos y evitar revisiones anuales

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México buscará alcanzar acuerdos de fondo con Estados Unidos y Canadá durante la segunda ronda de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), con el propósito de impedir que el mecanismo se convierta en una negociación anual que afecte la certidumbre para las inversiones y el comercio en Norteamérica.

“Nuestro objetivo es que esta fase de revisión, que es el primer año, podamos llegar a acuerdos de tal manera que los siguientes años ya solo sea una revisión de que se cumple con lo que este año acordamos”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina. Añadió que una revisión permanente “no ayuda ni a Estados Unidos ni a Canadá ni a México”.

Las declaraciones se producen en la víspera de una nueva ronda de conversaciones entre funcionarios mexicanos y estadounidenses en la Ciudad de México, donde ambas delegaciones buscarán avanzar en los temas más sensibles de la agenda comercial.

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Uno de los principales puntos de fricción son las reglas de origen. Sheinbaum explicó que Washington pretende elevar el porcentaje de componentes fabricados en Norteamérica para acceder a los beneficios arancelarios del tratado, además de impulsar que una mayor parte de la producción se realice específicamente en territorio estadounidense.

“Ellos también quieren que esas reglas de origen digan que una parte muy importante se produce en Estados Unidos… pero también nosotros tenemos que cuidar la economía mexicana. No es nada más lo que ellos nos digan que debemos hacer”, sostuvo la presidenta.

México también llevará a la mesa de negociación la eliminación o reducción de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y automóviles bajo la Sección 232 de su legislación comercial.

“Obviamente nosotros queremos una disminución de las tarifas o de los aranceles de lo que le llaman 232… y en ese diálogo estamos viendo de qué manera podemos llegar a acuerdos”, señaló Sheinbaum.

El proceso de revisión del T-MEC adquirió una nueva dimensión después de que Estados Unidos optó por mantener el tratado vigente hasta 2036 con revisiones periódicas, en lugar de extender automáticamente su vigencia por otros 16 años.

Especialistas de la industria automotriz han advertido que la permanencia de los aranceles de la Sección 232 dificulta negociar nuevas reglas de origen y prolonga la incertidumbre para las inversiones de largo plazo, particularmente en un sector que depende de cadenas de producción profundamente integradas entre México, Estados Unidos y Canadá.

Con este panorama, el gobierno mexicano apuesta a que la revisión de este año siente las bases de un esquema estable que preserve la competitividad regional y evite que el principal acuerdo comercial de Norteamérica se convierta en una fuente permanente de incertidumbre para empresas e inversionistas.

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