La tercera ronda de negociaciones para ajustar el T-MEC como lo desea Trump se traslada a México

A partir de la semana entrante y a lo largo tres días, un equipo de negociadores estadounidenses sostendrá en México varias reuniones de trabajo como parte de una tercera ronda de negociaciones para ajustar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) como lo ha exigido el presidente Donald Trump.

Durante la Revisión Conjunta del T-MEC, se pretende analizar temas relacionados con el comercio de acero, aluminio y sus derivados, automóviles, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) dio a conocer que los equipos negociadores de ambos países se reunirán del 21 al 23 de julio en Ciudad de México.

A través de un comunicado, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, reconoció la colaboración mostrada por los funcionarios mexicanos para consolidar una buena relación con su mayor socio comercial en Norteamérica.

“Este trabajo ha dado lugar a numerosos logros, incluyendo avances recientes en temas identificados en el Informe Nacional de Estimación Comercial de 2026 sobre Barreras al Comercio Exterior.

Espero seguir avanzando para garantizar que la relación comercial entre Estados Unidos y México beneficie a los fabricantes, agricultores, ganaderos, trabajadores, proveedores de servicios y empresas estadounidenses de todos los tamaños, y que se eliminen las lagunas legales que permitan el aprovechamiento indebido por parte de países no signatarios”, indicó.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México, es el responsable de negociar con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. (Crédito: Marco Ugarte / AP)

Como parte de su agenda, Greer se reunirá con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, en Palacio Nacional.

A inicios de este mes, el presidente Donald Trump sorprendió al anunciar su negativa de renovar el T-MEC más allá de 2036, cuando concluye el Tratado.

Adicional a ello, planteó llevar a cabo revisiones anuales sobre los presuntos beneficios generados para Estados Unidos al negociar con México y en caso de no detectarlos exigirá ajustes donde lo considere pertinente, situación que genera incertidumbre entre las empresas que exportan o importan mercancías y productos ligados al mercado norteamericano.

“No necesitamos nada de lo que tiene Canadá. No necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros. Tienen que tratarnos mejor”, señaló Trump asumiendo estar listo para abandonar el T-MEC aunque eso no pueda ser posible al menos hasta 2026.

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