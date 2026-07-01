Estados Unidos rechaza renovar T-MEC con México y Canadá

El gobierno del presidente Donald Trump rechazó renovar el Tratado entre los Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), pero mantendrá negociaciones para establecer su futuro, afirmó el embajador Jamieson Greer, representante Comercial de los EE.UU. (USTR).

“El T-MEC no se renueva. Estados Unidos continuará dialogando con México y Canadá para abordar las deficiencias del Acuerdo y nuestros déficits comerciales con estos países”, dijo Greer en un comunicado.