EE.UU. presiona para abandonar el T-MEC mientras que México y Canadá confían en su continuidad

Este miércoles 1 de julio México, Estados Unidos y Canadá darán inicio al proceso de revisión formal del Tratado de Libre Comercio, T-MEC, el cual enfrenta complicaciones para alcanzar un acuerdo que lo podría extender por 16 años más.

Las dudas sobre su renovación surgen luego de que diversos reportes señalan que la Administración del presidente Donald Trump presiona para no extender el acuerdo, una situación que implicaría dar inicio a un plazo de diez años para la desmantelación de la zona de comercio de América del Norte.

El mandatario estadounidense, Donald Trump, ha declarado que no desea extender el acuerdo comercial T-MEC, que se mantiene vigente desde hace 32 años, y que podría entrar en un limbo indefinido con sesiones de revisión anuales durante los próximos 10 años, tras los cuales expiraría el 1 de julio de 2036.

“Esperamos que el 1 de julio pase sin que Estados Unidos confirme su deseo de extender el acuerdo”, dijo Greta Peisch, exasesora general de la USTR y socia de comercio en Wiley Rein en Washington.

México y Canadá quieren mantener vigente el T-MEC. Crédito: Rebecca Blackwell) | AP

Ante la negativa estadounidense, en México se mantiene el optimismo sobre la continuidad del T-MEC, el cual se ve reflejado con la presidenta Claudia Sheinbaum quien asegura que existe optimismo entre los equipos negociadores de México, Estados Unidos y Canadá.

“Hay optimismo en el sentido de que todos los equipos queremos que continúe el tratado… Los mayores defensores del tratado son los propios empresarios que tienen inversiones en México, en Canadá y en Estados Unidos y que producen artículos o bienes que se producen en cadenas de producción que están vinculadas con los tres países”, señaló en su conferencia mañanera de este martes 30 de junio.

La presidenta también destacó el fortalecimiento de los vínculos con Canadá en vísperas de la reunión trilateral y recordó el reciente encuentro con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

“Hay mucho avance, incluso hay mejoras tanto en el comercio entre México y Canadá como en la inversión”, afirmó.

Si los tres países acuerdan su continuidad antes del 1 de julio, el tratado se extenderá automáticamente por otros 16 años; de lo contrario, comenzará un proceso de revisiones anuales que podría prolongarse durante una década antes de una eventual expiración.

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