EE.UU. y México anuncian para el 25 de mayo el inicio de la negociación formal del T-MEC

México y Estados Unidos acordaron iniciar el próximo 25 de mayo la fase de negociación formal para la revisión del T-MEC, en un contexto marcado por tensiones comerciales y la necesidad de reforzar la integración económica de Norteamérica.

El anuncio se dio tras una serie de reuniones celebradas en la Ciudad de México entre funcionarios de ambos países. La delegación estadounidense estuvo encabezada por el representante comercial, Jamieson Greer, quien sostuvo encuentros con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como con el Gabinete Económico liderado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Al término de los encuentros, Ebrard confirmó el calendario de la siguiente etapa del proceso: “Estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo”.

Recibí en Palacio Nacional a la delegación de Estados Unidos encabezada por el embajador Jamieson Greer, Representante Comercial para las conversaciones con México acerca de la revisión del T-MEC. Seguimos avanzando positivamente. pic.twitter.com/cpRVeiyBsB — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 20, 2026

La revisión del tratado, vigente desde 2020 como sustituto del TLCAN, ocurre en un momento clave, en el que tanto el gobierno mexicano como el sector empresarial buscan preservar el esquema de libre comercio frente a políticas más proteccionistas impulsadas desde Washington.

Ante ello, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que México está interesado en alcanzar un acuerdo, antes de concluir la revisión del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), sobre el intercambio de acero, aluminio y automóviles.

Sheinbaum hizo estas declaraciones en una conferencia de prensa matutina durante la visita del Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, a México para mantener conversaciones.

Gracias por su visita Embajador Greer !!! Buen retorno a Washington , DC. Hoy avanzamos mucho !! pic.twitter.com/i0heueXWSv — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 20, 2026

“Obviamente, nos importan mucho el acero, el aluminio y los automóviles”, afirmó Sheinbaum. “Esperamos que se pueda alcanzar un acuerdo preliminar”.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha cuestionado abiertamente la utilidad del tratado. En enero de 2026, llegó a afirmar que el acuerdo es prescindible para su país, “Podríamos tenerlo o no, no importaría… es irrelevante”

Además, también ha insistido en que Estados Unidos no necesita productos manufacturados en México o Canadá, lo que ha generado preocupación entre socios comerciales y la industria.

Uno de los puntos más sensibles es su insistencia en el uso de aranceles como herramienta de política económica. El mandatario ha anticipado que una eventual revisión incluiría gravámenes incluso entre socios del tratado: “Vamos a tener aranceles… ellos los tendrán con nosotros”

En línea con esta postura, su administración ha presionado para endurecer reglas de origen, especialmente en sectores como el automotriz, y reducir la dependencia de cadenas de suministro asiáticas, particularmente de China.

Incluso, Trump ha utilizado la amenaza de abandonar el acuerdo como instrumento de negociación. En declaraciones previas, advirtió que el T-MEC podría simplemente no renovarse: “Lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo”

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