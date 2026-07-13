EE.UU. asegura que el estrecho de Ormuz está abierto mientras intercambia ataques con Irán

Estados Unidos asegura que el estrecho de Ormuz permanece abierto, a pesar de que Irán afirma haber cerrado la ruta marítima en medio de nuevos ataques entre ambos.

Las hostilidades, que se reavivaron a inicios de semana, continuaron durante el fin de semana.

Este domingo, el Comando Central de EE.UU. anunció el inicio de una oleada de ataques contra Irán para -según se indicó en un mensaje en su cuenta de X- “seguir debilitando su capacidad de ataques marinos civiles y barcos comerciales mientras transitan libremente por el estrecho dde Ormuz”.

Previamente, el sábado, las fuerzas estadounidense habían anunciado que habían atacado más de 140 objetivos en territorio iraní.

La ofensiva fue la respuesta al ataque de las fuerzas iraníes contra un barco que transitaba por el estrecho. Según Irán, la embarcación utilizaba una ruta no autorizada.

Irán ha intentado imponer su control sobre la estratégica ruta marítima y, a primera hora del domingo, declaró que esta permanecería cerrada hasta nuevo aviso.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) también lanzó ataques de gran alcance contra bases y aliados de EE.UU. en la región durante el domingo, lo que supuso una escalada en la magnitud de las hostilidades.

La organización militar afirmó haber atacado una base estadounidense en Jordania, mientras que los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin aseguraron que respondieron a ataques con misiles y drones procedentes de Irán.

La BBC ha solicitado comentarios al Comando Central de EE.UU. (Centcom, por sus siglas en inglés) sobre el ataque en Jordania.

Qatar, país mediador en las conversaciones para un alto el fuego, no había sufrido ataques desde abril, mientras que los EAU no habían sido atacados desde mayo.

El domingo por la tarde, la agencia de noticias iraní IRNA informó que el “enemigo” había lanzado misiles hacia Qeshm, una isla de importancia estratégica en el Golfo que alberga una base clave de la Guardia Revolucionaria.

La reanudación de los ataques ha puesto en peligro el acuerdo de alto el fuego provisional firmado el mes pasado, cuyo objetivo era reabrir el estrecho y lograr, a largo plazo, el fin definitivo del conflicto.

A principios de esta semana, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que los ataques iraníes daban por terminado el alto el fuego, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a Estados Unidos de violar el acuerdo.

No obstante, Trump afirmó que las conversaciones continuarían y que los mediadores estaban intentando reactivar el proceso.

Medios estadounidenses informaron que Irán comunicó a funcionarios de EE. UU. que los ataques contra los petroleros registrados a principios de semana fueron un error y atribuyó la responsabilidad a un grupo interno disidente.

La última oleada de hostilidades se desencadenó después de que la Guardia Revolucionaria anunciara haber disparado un misil contra una embarcación que intentaba navegar por una ruta no autorizada.

Getty Images: “Irán tomó una mala decisión. Ahora pagará por ello”, advirtió el secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth.

El Centcom declaró que la Guardia Revolucionaria Islámica “atacó flagrantemente” un buque con bandera de Chipre que “no pudo continuar su viaje” debido a daños en la sala de máquinas.

El alto mando estadounidense añadió que un miembro de la tripulación del buque MV GFS Galaxy se encontraba desaparecido.

La organización de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) informó que las autoridades militares le comunicaron que la tripulación del buque se vio obligada a abandonar la nave y se encontraba en un bote salvavidas.

“Se le brindó a Irán otra oportunidad para demostrar su cumplimiento del Memorando de Entendimiento tras habérsele exigido responsabilidades por ataques anteriores a buques comerciales, pero ha vuelto a fallar”, escribió el Centcom en X.

Asimismo, señaló que los ataques estadounidenses alcanzaron 140 objetivos militares iraníes, incluidas instalaciones de misiles y drones, redes de comunicaciones y puestos de vigilancia costera.

El comunicado fue compartido por el secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, quien escribió: “Irán tomó una mala decisión. Ahora pagan las consecuencias”.

La Guardia Revolucionaria, por su parte, afirmó que EE. UU. había atacado “varias bases costeras y torres de telecomunicaciones en la costa sur”.

En respuesta, Irán declaró que su “primera fase” de represalias incluyó ataques contra la base aérea Príncipe Hassan en Jordania, afirmando haber destruido el centro de mando y control de la base, así como los hangares para drones MQ-9.

El domingo, el Centcom reiteró que el estrecho permanecía abierto y advirtió que las fuerzas militares estadounidenses estaban posicionadas para garantizar que el tráfico siguiera fluyendo libremente.

Sin embargo, antes el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf —quien también es el principal negociador del país con EE. UU.—, escribió en X que la “era de los acuerdos unilaterales ha TERMINADO”.

“Se lo dijimos: cumplan su palabra o paguen el precio. La realidad está llamando a la puerta”, remató.

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