¿Cuáles son los estados con el mayor número de personas en dificultades financieras?

Con una inflación nuevamente por encima del 3%, muchos hogares promedio en Estados Unidos están atravesando dificultades económicas debido al alto costo de vida; entre pagar los servicios básicos, comprar alimentos y gastos esenciales, aproximadamente 8.8 millones de estadounidenses tienen cuentas de su tarjeta de crédito en mora.

Y según un análisis de la empresa de finanzas personales WalletHub, hay algunos estados en donde el número de personas que enfrentan dificultades financieras es mayor y donde es mucho más frecuente que los hogares tengan mayores deudas en sus tarjetas de crédito.

“Medir el porcentaje de residentes con dificultades financieras es una buena manera de evaluar la situación económica de un estado y determinar si sus habitantes gozan de buena salud o si, por el contrario, tienen problemas para llegar a fin de mes”, destaca Chip Lupo, analista de WalletHub.

Entre los estados con mayores dificultades financieras se encuentran:

1. Kansas

2. Luisiana

3. Florida

4. Texas

5. Carolina del Sur

6. Wyoming

7. Georgia

8. California

9. Carolina del Norte

10. Kentucky

El analista también comenta que “al combinar datos sobre personas que retrasan sus pagos con otros indicadores, como las solicitudes de bancarrota y los cambios en la calificación crediticia, se obtiene una visión clara de las tendencias económicas generales del estado”.

En este caso, Kansas es el primer estado en la lista que experimenta mayores dificultades financieras; esta entidad tiene “la puntuación crediticia más baja del país y algunas de las búsquedas más altas en Google de ‘deudas’ y ’préstamos’, lo que demuestra que muchas personas están desesperadas por obtener préstamos, a pesar de ya tener deudas”, señala el informe.

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