Encuesta revela cuáles son las carreras universitarias de las que más se arrepienten los graduados

Graduarse de la universidad sin duda puede resultar una gran ventaja a nivel laboral, sobre todo en áreas donde hay mayor demanda; sin embargo, en los últimos años la insatisfacción profesional ha estado marcando sus índices más altos, indicando que no todos los recién graduados se sienten conformes cuando deben enfrentarse al mundo laboral, ya que ciertas carreras universitarias están pasando a segundo plano.

De acuerdo con un análisis desarrollado por ZipRecruiter, determinó cuáles eran las carreras universitarias de las que más se arrepienten haber estudiado los recién graduados. Tras una encuesta a unos 1,500 estudiantes, un 46.3% de los graduados de humanidades sentían insatisfacción por su elección.

Muchos de estos encuestados expresaron que desearían haber optado por un campo más científico o cuantitativo; no obstante, el informe también señaló que un tercio de los graduados en carreras científicas como química, física o biología tenían dudas sobre ejercer su profesión.

Por su parte, en el análisis ZipRecruiter indicó que el sector salud es uno de los que más crecimiento laboral ha tenido en los últimos años, y más de un tercio de los graduados en esta área aseguran que fue la mejor decisión que tomaron, ya que la demanda es alta, sobre todo para quienes se desempeñan como enfermeros o cuidadores.

La incertidumbre de muchos jóvenes graduados hoy día también es la remuneración salarial; muchos consideran que el salario no es suficiente para los roles que desempeñan. Además de la ola de despidos y recortes de puestos de trabajo por la incorporación de la inteligencia artificial a los sistemas de operación, algunos temen ser reemplazados por nuevas y avanzadas tecnologías.

Sigue leyendo: