¿Eres cliente de Fidelity? Podrías recibir una indemnización de hasta $5,000 por filtración de datos

Tras una demanda en el 2024 por filtración de datos, el miércoles 13 de mayo Fidelity Investments y Fidelity Brokerage Services llegaron a un acuerdo extrajudicial ante un tribunal federal de Massachusetts para pagar la cifra de $2,5 millones de dólares en indemnización a todos los clientes afectados.

Durante el 17 y el 19 de agosto de 2024, un tercero ingresó sin autorización a la base de datos de Fidelity y obtuvo información confidencial de sus clientes. Aunque la institución financiera negó el incidente alegando que no ocurrió ninguna irregularidad, cedió al acuerdo.

En un comunicado, la compañía especializada en gestión de activos, fondos mutuos, planes de jubilación y servicios de inversión, entre otros, indicó: “Las partes han acordado llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar los costes, los riesgos, las interrupciones y las incertidumbres que conlleva continuar con el litigio”, dijo.

Por su parte, los abogados defensores de los demandantes señalaron que el acuerdo “es un convenio justo, razonable y adecuado, y que redunda en el mejor interés de la clase demandante”.

¿Quiénes son los clientes que podrían reclamar la indemnización?

Según la compañía, se le notificó a más de 77,000 clientes sobre la filtración de datos, pero datos judiciales sugieren que la cifra podría alcanzar los 86,000 usuarios afectados, por lo que tanto las personas que notificó Fidelity como otros clientes que sospechen haber sido expuestos estarían dentro del acuerdo.

En este caso, la reclamación se puede presentar antes del 27 de julio a través del sitio web del acuerdo, ya que la fecha programada para la audiencia es el próximo 9 de julio. Los afectados también pueden comunicarse con Fidelity por correo electrónico a info@FidelityDataSettlement.com o llamar al (833) 386-6470 para más información.

En cuanto a los montos de indemnización, estos pueden variar entre los $50 y hasta $5,000, dependiendo de las pérdidas y documentos filtrados.

Sigue leyendo: