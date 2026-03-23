Bill Cosby deberá pagar una millonaria indemnización por abuso sexual ocurrido hace más de 50 años

Los problemas legales de Bill Cosby continúan sumando un nuevo capítulo. Un jurado en California falló en contra del comediante de 88 años en una demanda civil presentada por una mujer que lo acusa de un ataque ocurrido hace más de cinco décadas.

Según informó The New York Times, el jurado otorgó a Donna Motsinger, de 84 años, una millonaria indemnización por los hechos que, según alega, tuvieron lugar en 1972. Motsinger presentó una demanda en la que acusó a Cosby de drogarla y abusar sexualmente de ella después de conocerse en un restaurante.

El veredicto, emitido el lunes, declaró a Cosby culpable de agresión sexual a una mujer ebria, así como de agresión sexual con agravantes. Además, el jurado determinó que el actor actuó con “malicia, opresión o fraude”, un hallazgo que abre la puerta a que Motsinger reciba una indemnización punitiva adicional en una segunda fase del juicio.

En la primera fase, la jueza concedió a la demandante una compensación que asciende a millones de dólares: $17,5 millones por el sufrimiento mental pasado y $1,75 millones por el sufrimiento futuro.

Bill Cosby salió de prisión en el año 2021. Ha sido acusado de abuso por más de 60 mujeres. Crédito: AP Photo/Matt Rourke, File.

El relato de la demanda

En su denuncia, Motsinger relató que conoció a Cosby en un restaurante de Sausalito, California, llamado The Trident. Según el documento, Cosby la siguió cuando ella regresaba a su casa, se detuvo y la invitó a un espectáculo de comedia que él presentaría esa noche en un teatro cercano. Ella aceptó, y más tarde Cosby la recogió en una limusina.

El relato detalla que, durante el trayecto hacia el Circle Star Theater para ver el monólogo “Inside the Mind of Bill Cosby”, él le ofreció una bebida. Una vez en el lugar, Cosby la llevó al camerino y le ofreció una copa de vino. “Ella comenzó a sentirse mal y el Sr. Cosby le dio lo que ella creyó que era una aspirina”, se lee en la denuncia citada por Entertainment Weekly.

A partir de ese momento, Motsinger afirmó que comenzó a perder el conocimiento de forma intermitente. Su siguiente recuerdo fragmentado es dentro de la limusina, donde Cosby la abrazaba. Finalmente, despertó en su casa completamente desnuda, a excepción de su ropa interior. “Sabía que Bill Cosby la había drogado y violado”, concluye el texto de la demanda.

Antes del juicio, el abogado de Motsinger, Jesse Creed, elogió la valentía de su clienta al buscar justicia. Creed también señaló la responsabilidad de terceros, argumentando que ciertas empresas y organizaciones “no solo proporcionaron una plataforma para que el Sr. Cosby exhibiera su fama y fortuna para atraer a mujeres, sino que además antepusieron sus propios beneficios a la seguridad de sus clientas”.

Cosby, quien ha mantenido consistentemente que todos sus encuentros fueron consensuales, enfrentó docenas de acusaciones de agresión y conducta sexual inapropiada a lo largo de los años.

El caso más conocido en su contra fue el de Andrea Constand, exdirectora de operaciones del equipo de baloncesto femenino de la Universidad de Temple. Tras las denuncias de más de 60 mujeres, Cosby fue acusado y declarado culpable en 2018 por la agresión a Constand, siendo condenado a hasta 10 años de prisión.

Sin embargo, fue puesto en libertad en 2021 después de que el Tribunal Supremo de Pensilvania anulara su condena por motivos de debido proceso.

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