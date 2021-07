La actriz Phylicia Rashad, coprotagonista de Bill Cosby en ‘The Cosby Show’, celebró su liberación

Bill Cosby recuperó su libertad esta semana. Luego de estar dos años en prisión, este miércoles el tribunal más alto de Pensilvania anuló su condena y ahora esta un hombre libre. Si bien esta decisión causó muchas críticas en redes sociales, antiguos colegas del actor se alegraron por él.

Una de ellas es la actriz Phylicia Rashad, quien es conocida por interpretar a la esposa de Cosby en The Cosby Show. A través de su cuenta de Twitter, la artista de 73 años compartió un mensaje de apoyo a su “marido de la TV”.

“Finalmente, se corrigió un terrible error de la justicia”, escribió, acompañando el mensaje con la fotografía de Cosby.

Luego de su publicación, compartió un mensaje hacia las víctimas de abuso sexual en donde expresaba sus buenos deseos.

“Apoyo plenamente a las sobrevivientes de agresión sexual que hablan”, inició su mensaje. “Mi publicación no tiene intensión de ser insensible, de verdad. Personalmente, sé por amigos y familiares que tal abuso tiene efectos de por vida. Mi deseo más sincero es que sanen”.

I fully support survivors of sexual assault coming forward. My post was in no way intended to be insensitive to their truth. Personally, I know from friends and family that such abuse has lifelong residual effects. My heartfelt wish is for healing.

— Phylicia Rashad (@PhyliciaRashad) June 30, 2021