Kim Kardashian enfrenta demanda por supuesto plagio contra su marca Skims

Kim Kardashian y su exitosa marca de fajas y lencería, Skims, se encuentran en el ojo del huracán. Una pequeña empresaria de Nueva York interpuso una demanda federal por infracción de marca registrada, alegando que la celebridad utilizó indebidamente el nombre de su colección más vendida: “Fits Everybody”.

La demanda, presentada en el Distrito Sur de Nueva York por la diseñadora Denise Cesare, sostiene que su marca, Fits Everybody To A T, ha operado bajo ese nombre durante casi una década, mucho antes de que Skims irrumpiera en el mercado en 2019.

Según los documentos judiciales a los que tuvo acceso Page Six, Cesare posee registros federales activos de la marca desde 2016.

La defensa de Cesare califica el caso como un ejemplo de “confusión inversa”, donde una corporación masiva utiliza su enorme maquinaria de marketing para eclipsar a un competidor más pequeño. La demanda alega que Skims tomó una “decisión calculada” para seguir usando el nombre incluso después de recibir notificaciones de infracción hace dos años.

“La ley de marcas no se preocupa por cuán grande seas o cuántos seguidores tengas; se trata de quién usó la marca primero”, declaró Jessica Mathews, abogada de la demandante.

La acusación sugiere que Skims apostó por su capacidad financiera para “aplastar” a la pequeña empresa, confiando en que Cesare no tendría los recursos para defenderse.

El conflicto no es menor, dado que la línea “Fits Everybody” es uno de los pilares de Skims, valorada actualmente en 5,000 millones de dólares. Se estima que esta colección específica ha generado ingresos de entre 700 y 900 millones de dólares.

Actualmente, Cesare busca una orden judicial que prohíba a Skims seguir utilizando el nombre, además de una indemnización por daños y perjuicios que incluya los beneficios obtenidos por la marca de Kardashian mediante el uso del término en disputa. Hasta el momento, los representantes de Skims no han emitido comentarios oficiales.

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