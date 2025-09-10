Lionel Scaloni le quita presión a Messi para el Mundial 2026: “Lo que decida está bien”

Lionel Scaloni, entrenador de la selección de Argentina, habló sobre las declaraciones de Messi que afirmó que es probable que no esté para la Copa del Mundo de 2026.

Scaloni afirmó que tiene una base de jugadores para 2026, pero aún no tiene nada definido a falta siete meses para el Mundial.

“Con Leo no hablé sobre el Mundial, sé lo que ha declarado y que se va a tomar con tranquilidad éste tiempo. Lo que decida estará bien”, dijo el entrenador argentino.

Messi no estuvo en el último partido con la selección argentina por las Eliminatorias ante Ecuador. La albiceleste cayó 1-0, aunque no modificó su puesto en el primer puesto en la clasificación.

“El porcentaje de la lista todavía no lo tengo claro. Estamos lejos y pueden pasar un montón de cosas. Tenemos una base, hay jugadores que son siempre los mismos y no saldrá mucho de ahí”, afirmó el seleccionador argentino.

¿Qué dijo Lionel Messi sobre jugar en el Mundial de 2026?

El capitán de la selección de Argentina de fútbol, Lionel Messi, puso en duda su participación en el Mundial que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá al asegurar que “por edad, lo más lógico” es que no esté, si bien no cerró la puerta tras precisar que aún se siente “ilusionado y con ganas” de jugar.

“Lo mismo que dije en su momento. No creo que juegue otro Mundial. Por edad, lo más lógico es que no llegue, pero estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas y como dije siempre, voy día a día, partido tras partido (…) Es eso, ir día a día, sintiendo sensaciones, y lo que está claro es que hoy era el último aquí”, comentó Messi al término del partido.

El capitán de la selección albiceleste, que ganó la Copa del Mundo en 2022 celebrada en Catar, subrayó que la prioridad es “sentirse bien”. “Y, sobre todo, ser sincero conmigo mismo. Cuando me siento bien, disfruto, y si no estoy bien, lo paso mal y prefiero no estar. Así que iremos viendo”, añadió.

