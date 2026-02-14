Pumas viene de atrás para vencer a Puebla 2-3 y salvar la chamba de Efraín Juárez

Los Pumas de la UNAM sacaron las garras cuando más lo necesitaban y después de que parecía que el Puebla agravaría su crisis interna que amenaza la continuidad del técnico Efraín Juárez, lograron recuperarse para remontar un 0-2 adverso y terminar ganando 2-3 para salvar la chamba de su técnico.

Un triunfo sacado de lo más hondo del carácter de los universitarios que en la primera mitad parecían destinados al fracaso cuando Puebla con goles del costarricense Juan Vargas y el colombiano Edgar Guerra, que presagiaron lo peor para los felinos.

¡REMONTADA PUMA! 🔥 ¡REMONTADA PUMA! 🔥 ¡Juninho pone el 2-3 y los Universitarios le dan la vuelta al 89'! 😱💥#FridayEnTUDN pic.twitter.com/iN9hCkZNYi — TUDN USA (@TUDNUSA) February 14, 2026

Pero dicen que lo que no te mata, te fortalece y después de que el cuadro de la franja falló el tercer gol por conducto del uruguayo Emiliano Gómez, los Pumas lograron descontar la ventaja del adversario con la anotación de Guillermo Martínez a dos minutos del final.

Ese gol fue la clave para lo que precedió en la segunda mitad donde Pumas logró darle la vuelta al marcador con los goles del paraguayo Robert Morales y del brasileño Juninho en los minutos finales que le permitió a los universitarios mantener el invicto, colocarse de sublíder transitorio del torneo, pero sobre todo mantener en su puesto al técnico Efraín Juárez, que se encontraba en el patíbulo debido a la eliminación en la Concachampions a manos del San Diego FC.

¡PENAL PARA LOS PUMAS! 🔥 Derriban a Morales en el área y él mismo lo manda a guardar para EMPATAR el partido 👊⚽#FridayEnTUDN pic.twitter.com/WXyCKrJOjm — TUDN USA (@TUDNUSA) February 14, 2026

El partido

El duelo tuvo la emoción que representa la bipolaridad de los Pumas. Porque de un primer tiempo donde permitieron que los poblanos se fueran al frente con dos goles anotados por Juan Vargas y Edgar Guerra, los felinos poco a poco se fueron quitando de ese mal para lograr una remontada que demuestra la realidad de un plantel que tiene argumentos para mejores demostraciones futbolísticas.

¡GOL DE LOS PUMAS! ⚽ ¡El Memote se eleva y pone el 2-1 en el Cuauhtémoc! 🔥#FridayEnTUDN pic.twitter.com/yqkpMUP0U2 — TUDN USA (@TUDNUSA) February 14, 2026

De esta forma, todo lo que hizo al Puebla sólo duró cuarenta minutos, justo cuando en el minuto 43 Memo Martínez recortó la desventaja y encaminó al equipo dirigido por Efraín Juárez a una recuperación casi milagrosa que se dio en la segunda mitad.

Después de los primeros 20 minutos, los poblanos comenzaron a generar peligro sobre el arco de los felinos y al 29 abrieron el marcador cuando Juan Pablo Vargas, defensa central costarricense, venció a su compatriota Keylor Navas, portero de los Pumas, y, con la cabeza, mandó el balón al fondo de las redes.

¡CONTRAGOLPE LETAL! 💥 ¡Guerra no perdona y pone el 2-0 del Puebla ante Pumas! 🤯#FridayEnTUDN pic.twitter.com/ds9DlDic6e — TUDN USA (@TUDNUSA) February 14, 2026

Al 40 Edgar Guerra en un contragolpe logró el 2-0 que parecía lapidario para unos Pumas que les estuvo costando prender motores, pero dos minutos después Memo Martínez remató en el área chica un centro desde la derecha para recortar la distancia antes del descanso.

Esta fue la clave para que en la segunda mitad, al minuto 61, lograran el empate cuando el paraguayo Robert Morales anotó un penalti al cobrar la falta de Nicolás Díaz sobre el propio guaraní para vencer con tiro fuerte al portero Ricardo Gutiérrez.

¡El PEOR CÓRNER EN LA HISTORIA DEL CUAUHTÉMOC acabó en un GOLAZO! 🔥 ¡El Puebla se adelanta ante Pumas! 😱⚽#FridayEnTUDN pic.twitter.com/6gf0dAUp3I — TUDN USA (@TUDNUSA) February 14, 2026

Cuando todo parecía listo para un empate, llegó la jugada del gol felino al minuto 88 cuando Uriel Antuna alcanzó un balón antes de salir desde la derecha para mandar un centro a Juninho en el área que le permitió al brasileño darse la media vuelta y disparar cruzado para anotar el gol de la valiosa victoria.

