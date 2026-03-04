El bicampeón Toluca aplacó los zarpazos de Pumas y les quitó el invicto: 2-3

Los Pumas de la UNAM quisieron demostrar que están listos para dejar el grupo de equipos comparsas en la Lga MX, pero fallaron en el intento y después de colocarse en dos ocasiones arriba en el marcador permitieron que el bicampeón Toluca les arrebatara la vctoria 3-2 y de paso les quitara el invicto.

Un resultado que quizá no sea la importante en una noche de espectáculo y buen fútbol,dejando que loa Pumas hicieran y deshicieran en la mayor parte del encuentro, pero con una reacción furibunda del actual bicampeón para llevarse la victoria 2-3.

Los goles del encuentro fueron anotados por el lado de Pumas, el paraguayo Robert Morales al minuto 28 y después Álvaro Angulo al minuto 62 que les hizo pensar que podrían doblegar a los Diablos Rojos,

En la primera mitad Toluca tuvo el control de las acciones, pero realmente fue Pumas el que mostró más arrestos ofenisvos y al final en una acción relampaguente logró el 1-0 en el minuto 28 que generó la reacción de los Diablos Rojos para conseguir el empate ocho minutos después por conducto de Jesús Angulo al minuto 36.

Pero de nueva cuenta los Pumas aprovecharon que el Toluca abrió sus líneas para retomar el control del marcador cuando mejor jugaban los Diablos Rojos y en esta ocasión por uan distracción escarlata al quedarse atorados en su salida y permitir que el colombiano Álvaro Angulo para retomar la ventaja 2-1 en el minuto 62.

En ese momento Pumas y Toluca se trenzaron en un toma y daca de alto nivel, pero donde los escarlatas fueron más certeros y peligrosos para conseguir el empate al minuto 72 en un largo disparo de Diego Barbosa que se metió en el ángulo superior derecho de la meta de Keylor Navas.

Esta anotación alentó a los actuales bicampeones para seguir presionando y al minuto 77 lograron el 2-3 definitivo en una buena acción del portugués Paulinho que estableció el marcador final y la opción de mantenerse invictos a costa de unos Pumas que les hace falta mayor ritmo y profundidad.

