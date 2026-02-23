Pumas vence a Rayados de Monterrey con un doblete de Álvaro Angulo y entra al Top 3 de la Liga MX

Los Pumas UNAM firmaron una actuación contundente en el Clausura 2026 de la Liga MX al vencer 2-0 a los Rayados de Monterrey, resultado que los catapulta al tercer lugar de la tabla general y los mantiene como uno de los equipos invictos del torneo.

El gran protagonista fue el colombiano Álvaro Angulo, autor de un doblete que desató la euforia en Ciudad Universitaria y confirmó el gran momento del conjunto auriazul.

Doblete tempranero de Álvaro Angulo encamina la victoria

Desde el arranque, Pumas impuso condiciones ante un Monterrey que lució apagado y sin claridad ofensiva. Apenas al minuto 9, Álvaro Angulo abrió el marcador con un potente zurdazo tras asistencia de Rodrigo López, aprovechando las facilidades defensivas del rival.

El dominio universitario continuó y al 24, nuevamente Angulo apareció dentro del área para firmar el 2-0, otra vez con la pierna izquierda, dejando sin reacción al conjunto regiomontano.

La intensidad auriazul fue constante. Incluso al minuto 76, el colombiano estuvo cerca de completar su triplete, pero no logró definir con precisión.

Monterrey y Sergio Canales, sin respuesta en CU

Los Rayados de Monterrey no encontraron su mejor versión. El español Sergio Canales, referente y líder del equipo, pasó prácticamente desapercibido en un partido donde los regios fueron superados en posesión, intensidad y generación de peligro.

La defensa de Pumas controló los intentos visitantes y mantuvo el arco en cero, consolidando una de las actuaciones más sólidas del equipo en el Clausura 2026.

Tabla del Clausura 2026: Pumas acecha la cima

Con este triunfo, los Pumas UNAM llegaron a cuatro victorias, tres empates y 15 puntos, manteniéndose invictos y colocándose en el tercer puesto de la clasificación, a solo tres unidades del líder Chivas de Guadalajara.

El Guadalajara perdió el invicto tras caer 2-1 frente al Cruz Azul, que ahora ocupa el segundo lugar con 16 puntos. Los celestes ganaron con goles del uruguayo Gabriel Fernández y del mundialista Carlos Rodríguez, mientras que Ángel Sepúlveda descontó para el equipo dirigido por Gabriel Milito, que acumulaba seis triunfos consecutivos.

El panorama del Clausura 2026 de la Liga MX se aprieta en la parte alta de la tabla, con Pumas, Cruz Azul y Chivas protagonizando una intensa lucha por el liderato.

