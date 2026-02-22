Ola de violencia en México obligó a la suspensión de varios partidos de Liga MX y Liga MX Femenil

La jornada futbolística en México se vio alterada por una serie de hechos violentos registrados en distintas carreteras y ciudades del país tras la muerte de “El Mencho”. La situación impactó directamente en la programación de la Liga MX y la Liga MX Femenil, que debieron suspender y reprogramar partidos correspondientes a la Jornada 7 del torneo varonil y a la Jornada 10 del certamen femenino.

De manera oficial, tres encuentros de Primera División resultaron afectados. El primero fue el Clásico Nacional entre el Club América Femenil y Chivas Femenil, que será reprogramado en fecha y horario aún por definir. También se suspendió el partido entre FC Juárez y Querétaro FC, con el que se cerraba la jornada.

La Liga BBVA MX informa sobre el partido entre @Club_Queretaro y @fcjuarezoficial de la Jornada 7: pic.twitter.com/orgyTBhunl — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 22, 2026

Otro evento cancelado fue el enfrentamiento que tendría Necaxa ante el Ejército Mexicano en el Estadio Victoria. En contraste, duelos como Centellas vs Gallos Blancos Femenil y Pachuca vs Bravas se mantuvieron en el calendario para completar la actividad prevista.

🚨 | Se escuchan detonaciones cerca del Estadio Victoria donde se lleva a cabo el partido entre @NecaxaFemenil y @GallosFemenil.



Las jugadoras tuvieron que ir a los vestidores y luego se reanudó el partido. #LigaBBVAMXFemenil pic.twitter.com/wcyrwWwnOk — PressPort (@PressPortmx) February 23, 2026

Incertidumbre para la Jornada 8 y episodios de tensión

La preocupación ahora se centra en la Fecha 8. Si las complicaciones de seguridad persisten, podrían verse afectados partidos como Querétaro vs Santos (programado para el viernes 27 de febrero), FC Juárez vs Atlas, Tijuana vs Pumas y León vs Necaxa. En la rama femenil, la pausa por Fecha FIFA otorga margen hasta el 11 de marzo, lo que reduce la presión inmediata para reprogramaciones.

En ciudades como Querétaro, León, Celaya, Puerto Vallarta, Tijuana y Monterrey se han reportado movilizaciones y hechos violentos, lo que complica los traslados de equipos y la logística de los encuentros. Otros eventos deportivos también han sufrido alteraciones.

Uno de los momentos más tensos se vivió el domingo 22 de febrero en el Estadio Victoria, durante el partido de la Liga MX Femenil entre Necaxa y Querétaro. Al inicio del segundo tiempo se escucharon detonaciones en las inmediaciones del inmueble. Las 22 jugadoras y el cuerpo arbitral corrieron hacia las bancas para resguardarse, en una escena que generó confusión incluso en la transmisión.

El encuentro, que no contaba con público en las tribunas, fue suspendido momentáneamente y luego se reanudó. Necaxa se impuso 2-1 y logró salir del fondo de la tabla, mientras Querétaro quedó en la última posición tras la actividad del fin de semana.

En otras categorías, el duelo entre Coyotes de Tlaxcala y Chivas Tapatío en la Liga de Expansión MX fue suspendido, al igual que el Poza Rica vs Aguacateros en la Liga Premier FMF. Por su parte, el partido de la Selección Mexicana ante Islandia en Querétaro continúa en pie, ya que los jugadores se encuentran en territorio nacional.

La violencia volvió a impactar al deporte mexicano, obligando a ajustes sobre la marcha y dejando en el aire la programación de las próximas jornadas.

