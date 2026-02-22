 “El Mencho” murió  camino a CDMX tras operativo en Jalisco, revelan autoridades

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, perdió la vida este domingo tras ser herido en un operativo militar conjunto entre México y Estados Unidos, confirmó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El capo más buscado del país falleció mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México, tras resultar gravemente herido en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad en Tapalpa, Jalisco.

El operativo, ejecutado por el Ejército mexicano con información de inteligencia proporcionada por autoridades estadounidenses, buscaba capturar vivo al líder del CJNG. En el desarrollo de la acción, el personal militar fue atacado por miembros del grupo criminal, lo que provocó un intenso intercambio de fuego.

En defensa de su integridad, los militares repelieron la agresión, dejando cuatro presuntos delincuentes muertos en el lugar. Tres personas, entre ellas “El Mencho”, resultaron gravemente heridas y fallecieron mientras eran trasladadas al capital del país.

Además de la muerte del jefe criminal, las autoridades lograron la detención de otros dos presuntos integrantes del CJNG y el aseguramiento de armamento diverso, vehículos blindados y artefactos de guerra, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves, informó Sedena.

La caída del líder del CJNG, considerado por México y Estados Unidos como uno de los narcotraficantes más peligrosos y violentos, con una recompensa de hasta 15 millones de dólares ofrecida por su captura , representa uno de los golpes más significativos al crimen organizado en la historia reciente del país. Bajo su liderazgo, el CJNG se consolidó como una de las organizaciones criminales con mayor expansión territorial y capacidad operativa, extendiendo sus actividades más allá del tráfico de drogas a extorsión, secuestro y uso de armamento pesado.

La respuesta del CJNG ante la muerte de su fundador no se hizo esperar. Se registraron más de 60 actos violentos, incluyendo narcobloqueos, quema de vehículos y enfrentamientos con fuerzas de seguridad en distintas zonas del occidente del país, especialmente en Jalisco, Guanajuato y Michoacán, lo que llevó al despliegue de refuerzos federales y estatales para restablecer el orden.

Analistas señalan que, aunque la muerte de “El Mencho” es un importante logro para las autoridades mexicanas, la fragmentación del cartel podría desencadenar nuevos retos de seguridad, con posibles luchas internas y reagrupamientos violentos.

Presidenta de México pide “calma” tras muerte de capo narco

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este domingo a la población a mantenerse “en calma”, tras ser abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes.

En un mensaje en redes sociales, la mandataria afirmó que existe “absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados” y aseguró que, pese a los bloqueos y manifestaciones violentas, en la “mayor parte del territorio nacional” las actividades se desarrollan con “plena normalidad”. “Debemos mantenernos informados y en calma”, subrayó la mandataria.

La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones.



Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 22, 2026

Sheinbaum indicó que la Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo realizado por el Ejército y la Guardia Nacional, el cual derivó en diversos bloqueos y otras reacciones, y señaló que las redes oficiales del Gabinete de Seguridad informarán de manera permanente sobre la situación. Asimismo, expresó su reconocimiento al Ejército, la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y al Gabinete de Seguridad por su actuación.

