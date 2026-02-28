Pumas salió con vida de Tijuana 1-1 y se mantiene invicto en el torneo Clausura 2026

Los Pumas de la UNAM libraron la complicada tarea de salir sin daño alguno de la aduana de Xolos de Tijuana al empatar 1-1 para mantenerse invictos en el torneo Clausura 2026 junto con el Toluca y así seguir peleando por los primeros sitios del campeonato.

Un resultado importante para el cuadro felino que no obstante sumar un punto dejó la impresión de que puedan dar más, pero se conforman para salir de los compromisos con lo mínimo y de esta forma mantener el trabajo del técnico Efraín Juárez que se vio comprometido hace 15 días cuando quedaron eliminados de la Concacachampions a manos del San Diego FC.

Keylor Navas en el momento que le desvían el balón para el primer gol de los Xolos. Crédito: Alejandro Gutiérrez | Imago7

Los Pumas mostraron más iniciativa que el rival durante varios lapsos del encuentro y generó las opciones más claras, pero le faltó contundencia para inclinar la balanza a su favor. Aun así, el equipo sostuvo el orden y evitó verse superado en los momentos de mayor presión, argumentos suficientes para sumar y seguir construyendo sobre una base que lo mantiene sin derrota en el certamen.

Pumas se fue de este encuentro dejando la impresión de que la victoria habría sido el resultado más justo, pero no tuvieron la puntería suficiente para vencer el marco defendido por Toño Rodríguez, mientras que por el cuadro local extrañaron demasiado a Gilberto Mora.

Blanco volvió a encender la banda izquierda como el hombre más peligroso del cuadro dirigido por el uruguayo Sebastián Abreu que logró el primer gol del encuentro por conducto de Ramiro Arciga que disparó con fuerza y el balón se lo desviaron a Navas para poner adelante a Tijuana 1-0 en el minuto 39.

Cuando el reloj ya marcaba el cierre de la primera mitad, el área volvió a sacudirse. Robert Morales disparó y el poste devolvió el intento con violencia. El rebote quedó suelto, vivo, y Juninho apareció en el lugar exacto. El brasileño no dudó, empujó la pelota al fondo y amplió la ventaja justo antes del descanso.

Para la segunda mitad Pumas tuvo mayor control de las acciones, pero siempre dejando la impresión de que solo caminaron acorde a como el rival los presionó a lo largo de la segunda mitad en donde Xolos se vio como un equipo sin muchas variantes y extrañando a Gilberto Mora.

Adalberto Carrasquilla le hace una entrada de pocos amigos a un jugador de Xolos. Crédito: David Vega | Imago7

Con el resultado, Pumas logró mantener su racha sin conocer la derrota y extendió su invicto una jornada más. Aunque el triunfo se le negó, el conjunto universitario sumó y dejó claro que atraviesa un momento de solidez, negándose a ceder terreno en la competencia.

Seguir leyendo:

-Keylor Navas duda en seguir con Pumas al no recibir alguna oferta de renovación

– Gilberto Mora a punto de perderse el Mundial por probable procedimiento quirúrgico

– América estrenó el sistema de fuera de lugar semiautomático en la Liga MX





