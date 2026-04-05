Se acabaron los invictos en la Liga MX: Querétaro venció a Toluca y dio la sorpresa de la jornada

El Querétaro protagonizó una de las mayores sorpresas de la Jornada 13 del Clausura 2026 al derrotar 1-0 al Toluca, vigente campeón del fútbol mexicano, quitándole el invicto en un duelo que sacudió el torneo.

El gol de la victoria fue obra de Alí Ávila, quien apareció en el momento clave para darle tres puntos vitales a los Gallos Blancos.

Querétaro vs Toluca: resultado que impacta la tabla del Clausura 2026

Con este triunfo, el Querétaro alcanzó 11 puntos, lo que le permitió salir de la penúltima posición y escalar hasta el lugar 16 de la clasificación. Por su parte, el Toluca se mantuvo en el tercer puesto con 26 unidades, pero perdió una racha importante de doce juegos en el Clausura 2026 sin derrotas.

Toluca dominó, pero falló en la definición

Los ‘Diablos Rojos’ fueron superiores en la primera mitad, liderados por los argentinos Franco Romero y Nicolás Castro, quienes generaron constantes oportunidades al frente.

El portugués Paulinho fue el principal referente ofensivo, aunque no estuvo fino frente al arco, lo que evitó que el Toluca tomara ventaja antes del descanso.

Reacción del Querétaro y gol de Alí Ávila

Para el segundo tiempo, el Querétaro, dirigido por Esteban González, mostró una versión más agresiva. Con el ecuatoriano Jhojan Julio como figura, el equipo tomó el control y comenzó a generar peligro constante.

La insistencia dio resultado al minuto 75: Julio disparó frente al arco, el portero Luis García rechazó, pero el rebote quedó en los pies del ecuatoriano, quien asistió a Alí Ávila para empujar el balón y marcar el 1-0 definitivo.

Querétaro toma impulso en la Liga MX

La victoria del Querétaro representa un golpe anímico clave en la recta final del torneo, mientras que el Toluca deberá recomponer el camino tras perder el invicto.

El resultado confirma que en el Clausura 2026 de la Liga MX ningún rival es sencillo y que cualquier equipo puede cambiar el rumbo del campeonato.

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