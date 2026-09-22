Cole Palmer no estará con Inglaterra en la UEFA Nations League pese a ser uno de los convocados

Morgan Gibbs-White volverá a vestir la camiseta de Inglaterra durante la próxima ventana internacional después de ser llamado de emergencia para ocupar el lugar que dejó Cole Palmer. El futbolista del Nottingham Forest había quedado fuera de la convocatoria inicial de Thomas Tuchel, pero ahora se reincorporará al seleccionado tras la salida del atacante del Chelsea.

Gibbs-White se encontraba en Dubái durante sus vacaciones familiares después del partido que el Nottingham Forest perdió ante Coventry City. El mediocampista regresó a Inglaterra para sumarse al grupo y afrontará una nueva oportunidad con la selección, con la que acumula seis encuentros internacionales.

Su última aparición se produjo en octubre de 2025, cuando ingresó como suplente en el triunfo amistoso de Inglaterra por 3-0 sobre Gales. En el actual campeonato ya marcó para el Forest en el empate 2-2 contra Liverpool.

Cole Palmer has been ruled out of England's forthcoming UEFA Nations League fixtures. pic.twitter.com/RkHF0GLci5 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 21, 2026

El regreso de Gibbs-White está directamente relacionado con la situación de Palmer, cuya vuelta al combinado nacional terminó siendo mucho más breve de lo previsto. El jugador del Chelsea abandonará la concentración por una decisión relacionada con el manejo de su carga de trabajo, de acuerdo con The Athletic.

Una nueva ausencia después de una temporada marcada por lesiones

La situación física del atacante vuelve a ocupar el centro de la atención después de una campaña 2025-26 en la que las lesiones limitaron su participación. Palmer disputó 34 encuentros en todas las competiciones y comenzó 24 partidos de Premier League como titular. Terminó ese curso con diez goles y una asistencia.

Para esta temporada, el futbolista había recuperado protagonismo en Chelsea. Fue titular en todos los partidos de liga dirigidos por Xabi Alonso y acumula cuatro goles y dos asistencias en siete apariciones entre todas las competiciones. En Premier League registra dos tantos y dos asistencias.

Palmer disputó 83 minutos en el debut frente a Fulham y después completó cuatro partidos de 90 minutos. El último fue precisamente la derrota 3-0 ante Brentford que precedió a su salida de la concentración inglesa.

Daily Mail señaló que fuentes del Chelsea relacionaron la decisión con un problema muscular que el club pretende controlar durante el parón internacional. Inglaterra, hasta ese momento, no había ofrecido un comunicado oficial sobre el estado del jugador.

Alonso ya había hablado sobre los antecedentes físicos de Palmer al comienzo de la temporada. “Creo que a veces hay que pasar por un momento difícil, ya sea por una lesión o por cualquier otra cosa, para aprender de ello”, sostuvo el entrenador. “Creo que Cole ha pasado por un período difícil debido a la lesión, y ahora está trabajando muy duro para prevenirla y evitar volver a sentir esos síntomas”, agregó.

La baja llega pocos días después de que Tuchel volviera a incluir al atacante en su planificación. Palmer había quedado fuera de la lista inglesa para el Mundial de 2026 y su convocatoria representaba su regreso al grupo.

El técnico había dejado claro que recuperar la convocatoria no significaba tener garantizado un puesto en el once. “Una cosa es ser nominado, como en el caso de Cole, y recuperar tu lugar en la selección, pero otra muy distinta es rendir al máximo para Inglaterra”, afirmó Tuchel. También pidió al jugador “dar un paso al frente” y mantener sus estadísticas para competir por un lugar.

Thomas Tuchel on Cole Palmer: “He has his numbers back. He has his assists back. He has his decisive goals back. So that’s why he’s in the England squad and I think he has a point to prove.”



(? via @BBCSport) pic.twitter.com/3OkAPbn5Ma — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) September 18, 2026

El entrenador explicó que la evolución ofensiva de Palmer había sido una de las razones para volver a llamarlo. “Cole tiene las titularidades que siempre tuvo, pero ha recuperado sus números: ha recuperado sus asistencias, ha recuperado sus goles decisivos, por eso está en la convocatoria”, expresó, según declaraciones recogidas por The Sun y Daily Mail.

Palmer tiene dos goles en 14 partidos con Inglaterra. Su última presentación con el seleccionado absoluto fue ante Japón en marzo.

Ahora, su lugar queda vacante para una ventana que contempla cuatro compromisos de la UEFA Nations League. Inglaterra enfrentará a España el 26 de septiembre en Wembley, viajará a Praga para medirse con República Checa el 29 y jugará contra Croacia en Rijeka el 3 de octubre. El cierre será nuevamente ante los checos, el 6 de octubre en Wembley.

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