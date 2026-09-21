Portero español del Atlético Morelia denuncia amenazas contra jugadores molestos por abolición de ascensos

Roberto Galán de Morales fue el encargado de llevar al Senado de México el reclamo de los futbolistas de la Liga de Expansión por la suspensión del ascenso y descenso en el fútbol mexicano. El guardameta español del Atlético Morelia afirmó que existe temor entre los jugadores de hablar públicamente sobre el tema debido a posibles represalias de clubes y autoridades del balompié nacional.

El futbolista participó como invitado en el conversatorio ‘Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano?’, organizado a raíz de la decisión que la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) mantienen desde 2020.

Durante su intervención, Galán aseguró que algunos jugadores inconformes han recibido advertencias relacionadas con sus contratos y su continuidad profesional. “No sé en qué industria se permite esto. Al futbolista se le hace menos porque es muy fácil callarlo, porque que si quieres hablar no vuelves a jugar o ‘te rompemos tu contrato’ te dicen; son amenazas que existen en el fútbol mexicano“, aseveró.

"NO ES CAPRICHO DE LOS FUTBOLISTAS"?



Roberto Galán, portero español del Atlético Morelia, habla del no ascenso y descenso en el futbol mexicano y de las protestas en el Ascenso. pic.twitter.com/ywsD54JqZj — FOX (@somos_FOX) September 21, 2026

El portero llegó al Atlético Morelia hace unos meses procedente de la Tercera Federación de España, antigua Tercera División RFEF. Desde su incorporación al fútbol mexicano, se sumó a las voces que cuestionan la ausencia de un mecanismo de ascenso hacia la máxima categoría.

Jugadores señalan falta de respaldo

La inconformidad no se limita a los futbolistas de un solo equipo. Galán explicó que ha conversado con capitanes de clubes de la Liga de Expansión y con jugadores de Primera División, pero aseguró que el temor a consecuencias laborales ha limitado la participación pública de varios de ellos.

“La verdad es que estamos solos, nos hemos dado cuenta. He tenido el placer de hablar con los capitanes de los equipos de la liga de expansión, con muchos jugadores de primera división, pero tienen miedo, los jugadores tienen miedo a hablar por represalias”, apuntó.

El español también dirigió sus críticas hacia la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, encabezada por el exjugador Álvaro Ortiz. Según Galán, los intentos de establecer contacto con la organización no han recibido respuesta.

“Hemos intentado acercarnos a ellos, al presidente Álvaro Ortiz, pero no hemos recibido ninguna respuesta. La Asociación debería estar para ayudarnos y no sólo representar a los 18 equipos y jugadores de primera división, que al final son la minoría. Pero entiendo: es más divertido representarlos a ellos que a los de abajo”, subrayó.

Roberto Galán, portero del Atlético Morelia, arremetió indirectamente contra Santos Laguna y modelo de la Liga Mx tras premiar la mediocridad. El arquero argumentó que ciertos equipos pueden estar siete partidos sin ganar y como si nada. pic.twitter.com/xc89TJ7EmB — Los Expulsados (@losexpulsados) September 21, 2026

Galán utilizó su experiencia en España para establecer una comparación sobre el papel de las organizaciones de futbolistas. “Yo vengo de España, donde tenemos la Asociación de Futbolistas Españoles que si algo así pasa se quema el fútbol en España porque la Asociación tiene verdadera fuerza y es independiente a la Federación”, explicó.

La controversia por la suspensión del ascenso y descenso se remonta a 2020. Equipos y jugadores de la Liga de Expansión han protestado contra la medida y el conflicto incluso llegó al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

El caso también derivó en una investigación de la Comisión Nacional Antimonopolio de México contra el fútbol profesional del país por posibles prácticas monopólicas y abuso de poder de mercado.

En el Senado, la ausencia de representantes de la Liga MX y la FMF también fue señalada por Galán. Mikel Arriola, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, y Francisco Iturbide, presidente de la liga, habían sido invitados al conversatorio, pero no asistieron.

“No entiendo este silencio. La muestra es que se invitó a los presidentes de la Liga MX y de la Federación y no les veo. Es muy sencillo, ellos abogan por el silencio; que pase el tiempo para que se calmen las aguas como ha funcionado históricamente”, concluyó el guardameta del Atlético Morelia.

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