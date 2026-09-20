Christian Pulisic anotó su primer gol de la temporada con el AC Milan

Christian Pulisic aprovechó su regreso a la titularidad para marcar su primer gol de la temporada con el AC Milan. El estadounidense abrió el marcador en el triunfo 3-0 sobre el Lecce por Serie A, un resultado que permitió al conjunto italiano volver a ganar después de su tropiezo europeo ante el Benfica.

Pulisic apareció en el minuto 14 para poner en ventaja al Milan. El estadounidense recibió un pase en profundidad de Strahinja Pavlovic, ganó la espalda de la defensa y, después de controlar con el pie derecho, definió con la izquierda ante la salida del arquero Wladimiro Falcone.

El tanto llegó en la primera titularidad de Pulisic en la campaña. Antes de este encuentro había participado en otros dos partidos con el Milan en todas las competiciones, aunque en ambos ingresó desde el banco durante el descanso.

Su último gol con el equipo italiano se remontaba a diciembre de 2025, cuando marcó en una victoria de liga frente al Verona. Esta vez, su anotación volvió a tener un peso importante para un Milan que necesitaba recuperar sensaciones después de una semana complicada.

CHRISTIAN PULISIC OPENS THE SCORING FOR AC MILAN ?



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El Milan recupera el rumbo tras el golpe europeo

El equipo de Rúben Amorim controló el encuentro desde el comienzo y tuvo la posesión durante buena parte de la primera mitad. Aunque ese dominio no se tradujo en muchas ocasiones, el Lecce permaneció replegado y prácticamente no consiguió generar peligro.

El Milan, además, rompió una particular tendencia que lo había acompañado durante sus primeros cinco partidos de la temporada: hasta este domingo, no había logrado marcar en ninguna primera mitad. Pulisic se encargó de poner fin a esa sequía con su gol.

La victoria también sirvió para dejar atrás el resultado de cuatro días antes, cuando el Milan perdió 0-2 como local ante el Benfica en su estreno en la Europa League. El conjunto italiano había sido despedido con abucheos de San Siro después de aquella derrota.

El rendimiento de Gonçalo Ramos volvió a quedar bajo observación. El delantero solamente había marcado un gol esta temporada, ante el Venezia, y tampoco consiguió hacerse presente en el marcador frente al Lecce.

El segundo tanto llegó en el minuto 61. Adrien Rabiot participó en una combinación colectiva construida con varios pases de primera y terminó la jugada con un disparo de zurda al primer palo que superó a Falcone.

El Milan ya tenía el encuentro bajo control, pero todavía encontró una oportunidad para ampliar la diferencia. Diego Moreira había ingresado recientemente y aprovechó un error defensivo de Danilo Veiga para recuperar la pelota, avanzar hacia el área y marcar el 3-0 en el minuto 74.

La victoria permitió al Milan recuperar la senda del triunfo y colocarse quinto en la clasificación. El resultado también llegó en una fecha especial para San Siro, que cumplió 100 años un día antes del encuentro.

El equipo de Amorim había ganado solamente uno de sus últimos partidos como local desde marzo, por lo que el triunfo ante el Lecce puso fin a una etapa reciente de resultados adversos en casa. Para Pulisic, la jornada tuvo un significado adicional: volvió a ser titular, marcó y estrenó su cuenta goleadora de la temporada.

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