Simeone pide a Mourinho “respeto” por victoria del Atlético Madrid sobre el Real Madrid

El Atlético de Madrid volvió a imponerse al Real Madrid y Diego Simeone destacó el valor de una victoria que, según explicó, fue construida desde el trabajo colectivo. El equipo rojiblanco ganó 2-1 en un partido que el entrenador consideró controlado durante buena parte de sus dos fases, primero con ambos conjuntos completos y después con la Casa Blanca jugando con diez futbolistas.

La celebración tuvo un significado especial para los aficionados del Atlético. Simeone resaltó que su equipo consiguió derrotar al Real Madrid después de 15 años, en un escenario en el que anteriormente este tipo de partidos habían resultado especialmente complicados para el conjunto rojiblanco.

“Vivimos un partido emocionante, muy bueno, con un trabajo colectivo increíble. El Atlético defendió muy bien, insisto, muy bien contra un equipo que tiene muy buenos jugadores. Tengo claro lo que hizo el equipo, lo que nos jugábamos. La alegría de nuestra gente, que ve después de 15 años como le ganamos al Madrid cuando antes era muy complicado. Esto nos posiciona en un lugar muy bonito para seguir creciendo como equipo”, dijo.

El entrenador argentino también puso el foco en la capacidad de sus jugadores para controlar las transiciones del Real Madrid, una de las características que identificó como uno de los principales riesgos durante el encuentro.

“El partido que vi fue un partido intenso que controlamos en todo momento contra un rival con transiciones increíbles, con extraordinarios futbolistas. Controlamos casi todas las transiciones”, dijo el técnico.

Simeone responde a las críticas de Mourinho

La rueda de prensa de Simeone estuvo marcada por las declaraciones realizadas previamente por José Mourinho. El entrenador del Real Madrid cuestionó el arbitraje del derbi, calificó como “muy extraño” todo lo relacionado con las decisiones arbitrales y mostró imágenes de dos entradas que, según su interpretación, debieron terminar en tarjetas rojas para Cuti Romero y Kang-in Lee.

Simeone respondió sin entrar a valorar directamente esas acciones. Su mensaje estuvo dirigido al modo en que jugadores y entrenadores deben expresarse públicamente, especialmente por la exposición que tienen quienes ocupan esos cargos.

“Somos respetuosos con todo lo que opinan los demás. Estamos en un lugar privilegiado con la exposición importante que tenemos y tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros, al trabajo, porque si no lo hacemos, perdemos todos“, señaló Simeone.

El técnico rojiblanco insistió en esa postura cuando fue consultado nuevamente por las palabras de Mourinho.

? SIMEONE RESPONDE a MOURINHO tras su 'RAJADÓN' en RUEDA de PRENSA:



? "Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hay que saber respetar".



? "Por más que te llames Mourinho, Simeone, Pellegrini, Flick… no hay que cruzar la línea".



Nos vemos a las 12 de la noche en? pic.twitter.com/Rd9W0nMeTV — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 20, 2026

“Te llames como te llames, ya sea Mourinho, Simeone o Flick. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Cuando se sale de esta línea, es peligroso”, añadió el técnico del Atlético, que prefirió cerrar el tema y pidió a los periodistas que centraran sus preguntas en lo sucedido dentro del campo.

Sobre el desarrollo del encuentro, Simeone explicó que su equipo consiguió limitar las principales virtudes ofensivas del Real Madrid. En particular, destacó la labor colectiva y la forma en que sus jugadores neutralizaron las transiciones del conjunto dirigido por Mourinho.

“En el segundo tiempo solo sufrimos una única ocasión de peligro en un mal entendimiento de Romero y Llorente. El partido lo controlamos desde el trabajo defensivo y ofensivo y grupal. Sabíamos dónde podíamos hacerles daño que era desde la derecha”, comentó.

La expulsión de un futbolista del Real Madrid también apareció durante la conferencia. Ante una nueva pregunta sobre el árbitro, Simeone sostuvo que el partido debía analizarse desde las situaciones que ocurrieron durante sus distintos momentos.

“Si nos queremos detener en eso, pues vale, pero el partido fue de once contra once y luego de once contra diez. Al Atlético en las jugadas del pos que el comité analiza le ha dado la razón esta temporada”.

Para Simeone, el triunfo dejó al Atlético en una posición desde la que puede continuar trabajando en su crecimiento como equipo. La victoria ante el Real Madrid y la respuesta de sus aficionados fueron los elementos que el entrenador eligió destacar al terminar una noche marcada también por el debate arbitral.

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