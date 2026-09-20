Mourinho explota contra el arbitraje tras derrota en el Derbi contra el Atlético Madrid

Jose Mourinho centró su análisis de la derrota del Real Madrid ante el Atlético de Madrid en las decisiones arbitrales que, según su valoración, condicionaron el derbi disputado en el estadio Metropolitano. El técnico portugués reclamó dos expulsiones que no se produjeron y cuestionó la designación del árbitro principal y del responsable del VAR.

El Real Madrid perdió 2-1 y quedó a seis puntos del Barcelona, líder de la Liga con pleno de victorias. Para Mourinho, el resultado no reflejó únicamente lo ocurrido sobre el terreno de juego, sino también un partido en el que su equipo tuvo que afrontar situaciones que, en su opinión, debieron terminar con dos jugadores del Atlético fuera del campo.

“Podríamos ahorrarnos la conferencia. La historia del partido está aquí -mostró dos imágenes de las entradas de Romero a Bellingham y de Kang-in a Valverde-. Son dos tarjetas rojas claras. Con las dificultades que tuvimos nosotros once contra diez podemos imaginar lo que hubieran sido 50 minutos de once de nosotros contra nueve de ellos”, señaló.

? 4 minutos de rajada de Mourinho



?? El técnico del Real Madrid sale con un papel a rueda de prensa: "Son dos rojas claras"



? "El Comité de designación tiene que estar muy contento. Ha sido todo muy extraño" pic.twitter.com/tJC3mySq3a — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 20, 2026

El entrenador mostró imágenes de las entradas de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y Kang-in Lee sobre Fede Valverde. También cuestionó la actuación de Miguel Ángel Ortiz, árbitro de 41 años al que señaló por su falta de experiencia internacional, y de Daniel Jesús Trujillo, encargado del VAR.

“Después, el señor Trujillo -Daniel Jesús Trujillo-, que ha sido el árbitro del VAR, lo ha llamado a la primera roja y no le ha llamado en la segunda, que es más grande que la primera. Este señor tiene una historia muy completa como árbitro de VAR en los partidos del Real Madrid. Es un árbitro de VAR con mucha historia”, resaltó.

Mourinho calificó como “muy extraño” todo lo ocurrido alrededor del arbitraje y cuestionó que la designación de Ortiz se conociera una semana antes del encuentro, cuando, según dijo, le habían informado que normalmente se realiza 24 horas antes.

“Y el pobre árbitro, sin experiencia ni dimensión para venir a un derbi. Pero sin presión por lo que hay en Las Rozas (sede de la Federación, donde está la sala de los árbitros VAR). O una presión que nosotros no sabemos. Me gustaría mucho salir de aquí con la victoria, pero me gustaría más sin tener que hablar de esto”, prosiguió.

GRIMALDO OPENS UP THE SCORING FROM THE SPOT IN THE MADRID DERBY!



Real Madrid are down to 10 after a Dean Huijsen red card.



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El Real Madrid vuelve a caer en el Metropolitano

Más allá de sus reclamos al arbitraje, Mourinho defendió el trabajo realizado por sus jugadores durante un partido que terminó con el Real Madrid nuevamente derrotado en el campo del Atlético. El conjunto blanco no gana allí desde el 18 de septiembre de 2022.

“Me tengo que limitar a abrazar a mis jugadores, que han dado todo y han hecho un primer tiempo de gran clase y personalidad, trabajando para ganar en el segundo tiempo”, indicó el técnico nada más comenzar su comparecencia.

La derrota estuvo marcada también por las dificultades del Real Madrid para mantener la fluidez con el balón y por una acción protagonizada por Dean Huijsen. El defensa fue expulsado después de una jugada con Giuliano Simeone que terminó en penalti.

Mourinho evitó pronunciarse de forma definitiva sobre esa decisión porque aseguró que no había visto la repetición. En el vestuario, según explicó, le dijeron que la acción comenzaba fuera del área.

“La expulsión de Huijsen no la he visto. Y estaba muy lejos de mí para poder tener un juicio. En el vestuario me dicen que la falta se inicia fuera del área, que sería falta, expulsión y 0-0. Si es dentro, es penalti y si hay una actitud obvia de agarrar de la camiseta en ese caso sí sería expulsión. Pero todo esto es del segundo tiempo y en el primero debería ser un derbi de once contra nueve”, subrayó.

El portugués también amplió sus críticas a otras decisiones arbitrales que, según señaló, se produjeron en las últimas semanas. Mencionó un gol anulado a Osasuna y penaltis señalados en San Sebastián y en un partido del Barcelona.

Jonathan David for Atletico Madrid! What a signing! ?



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“No me gustaría entrar por ahí, ya no quiero entrar más, pero cosas que se han visto en las últimas semanas en este estadio. El gol anulado a Osasuna es para reír. El penalti en San Sebastián es para reír. El penalti del Barcelona es para reír… son cosas acumuladas. Yo pensé que me iba a encontrar una Liga diferente y resulta que no. Y me han explicado por qué no”, dijo.

Mourinho negó que quisiera atribuir lo ocurrido a una situación preparada y pidió que el Real Madrid pueda competir bajo las mismas condiciones que sus rivales.

“Si nos dejan en paz y tranquilos, compitiendo en igualdad de circunstancias, falta mucho. No quiero decir que esto estaba preparado, no quiero pensarlo. Quiero pensar que, simplemente, se han equivocado. Como un entrenador o un jugador. Quiero pensar que el comité arbitral se ha equivocado. Pobre gente. Se han equivocado con un árbitro de 41 años y otro en el VAR con un historial contra el Real Madrid”, apuntó.

El técnico también recordó que el Real Madrid ya había recibido dos expulsiones que, según su interpretación, fueron perdonadas ante el Elche, aunque su equipo terminó ganando aquel encuentro. En el derbi consideró que la situación fue más complicada.

“Llevo aquí hace tres meses y no estoy mucho en esta dirección, pero dos rojas -perdonadas, en su opinión- contra el Elche y ganamos. Dos rojas hoy ya es un poco más difícil. Con un árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos y un VAR con mucha historia, Enhorabuena al comité de designación arbitral”, insistió.

El resultado supone otro tropiezo del Real Madrid en el Metropolitano. Un año después del primer revés del proyecto de Xabi Alonso, ahora Mourinho afronta su primera derrota en este derbi al frente del equipo. El conjunto blanco presentó tres cambios respecto al once que perdió 5-2 en 2025, todos ellos en defensa y correspondientes a fichajes.

Pese al resultado y la distancia con el Barcelona, Mourinho aseguró que no tenía reproches para sus futbolistas.

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