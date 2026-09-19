El fútbol italiano llora la muerte de Sandro Mazzola, exjugador y leyenda del Inter

Sandro Mazzola, una de las figuras históricas del Inter de Milán y de la selección italiana, murió este sábado a los 83 años después de una vida completamente vinculada al fútbol. El legendario número 10 desarrolló toda su carrera profesional con el conjunto nerazzurro, entre 1960 y 1977, período en el que disputó 565 partidos y marcó 160 goles.

Mazzola fue uno de los referentes del denominado ‘Grande Inter’ dirigido por Helenio Herrera. Con el club conquistó cuatro campeonatos de Liga, dos Copas de Europa y dos Copas Intercontinentales. También terminó como máximo goleador de Italia en 1965, con 17 tantos, y de la Copa de Europa en 1964, con siete.

C’è chi entra nella storia. E poi c’è chi diventa la storia stessa dell’Inter.

Da ragazzo nerazzurro a simbolo eterno, Sandro Mazzola ha attraversato generazioni, vincendo, emozionando e tramandando l’amore per questi colori.



Brillava in campo, brilla anche ora, la stella del? pic.twitter.com/3kg2V6M2aC — Inter ?? (@Inter) September 18, 2026

Uno de los capítulos más recordados de su trayectoria ocurrió precisamente en aquella competición. En la final de 1964, disputada en Viena, Mazzola marcó dos goles para que el Inter derrotara al Real Madrid de Ferenc Puskás y Alfredo Di Stéfano.

El italiano también terminó segundo en la votación del Balón de Oro de 1971, por detrás del neerlandés Johan Cruyff.

A Inter se despede de uma de suas lendas: Sandro Mazzola.



17 anos de clube, o único da carreira. Quatro campeonatos e duas Copas dos Campeões no currículo. 565 jogos e 158 gols.



Pela Itália, foi campeão europeu em 1968 e vice mundial em 1970.



pic.twitter.com/RWuOKAgbBj — Leonardo Bertozzi (@lbertozzi) September 19, 2026

Con la selección, Mazzola participó en 70 partidos y anotó 22 goles. Fue parte del equipo que ganó la Eurocopa de 1968, otro de los grandes logros de una carrera que lo convirtió en una figura reconocida del fútbol italiano.

El legado de una familia y los homenajes del fútbol italiano

La historia de Mazzola estuvo marcada desde su infancia por la figura de su padre, Valentino Mazzola, capitán y símbolo del Grande Torino. Sandro nació en Cassano d’Adda en 1942 y tenía siete años cuando su padre murió en la tragedia de Superga, en 1949, tras el accidente aéreo que acabó con la vida de integrantes del equipo del Torino que regresaba de Lisboa.

El Inter recordó esa historia al despedir a quien consideró una “bandera eterna” del club.

“Fue la historia del club: llegó siendo un niño y nunca se fue. Cargaba con el peso de un padre que parecía invencible. El destino le deparó dos leyendas nerazzurri que, en cierto modo, lo criarían y lo acompañarían en su trayectoria histórica”, añadió el Inter en su página web.

La rivalidad con Gianni Rivera también formó parte de su legado. El entonces futbolista del AC Milan y Mazzola ocupaban posiciones similares y protagonizaron una particular competencia durante el Mundial de 1970, cuando el seleccionador Ferruccio Valcareggi alternaba entre ambos y, con frecuencia, uno reemplazaba al otro durante los partidos.

Tras conocerse su muerte, clubes, dirigentes y antiguos compañeros expresaron sus condolencias. El Inter lo describió como “uno de los mejores futbolistas de la historia. Y no solo para el Inter” y anunció que sus jugadores utilizarán brazaletes negros este sábado frente a Roma.

El presidente de la FIGC, Giovanni Malagò, calificó su fallecimiento como un “dolor profundo”, mientras que la Federación italiana dispuso un minuto de silencio en todos los partidos de las competiciones nacionales durante el fin de semana.

"This is one of the Italian GREATS" @_poppymiller, @bonetti, @iftvmarco and @mikegrella10 pay tribute to Inter and Azzurri legend Sandro Mazzola, who has sadly passed away at the age of 83 ? pic.twitter.com/Cd3hI04OUq — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) September 19, 2026

Fabio Capello lo recordó como “un gran jugador y una bellísima persona” y consideró que habría merecido ganar el Balón de Oro. Javier Zanetti, vicepresidente del Inter, lo definió como “un símbolo del Inter y del fútbol italiano en el mundo”.

El Milan, máximo rival del club nerazzurro, también participó en los homenajes y lo calificó como un “rival histórico y leal”, además de reconocer su condición de leyenda del Inter y de la selección italiana. Juventus lo recordó como “campeón y caballero del fútbol italiano”, mientras otros clubes de la Serie A expresaron sus condolencias.

La Asociación Italiana de Futbolistas destacó además que Mazzola fue uno de los jugadores que firmaron en 1968 el acta fundacional de la organización.

Desde la política italiana, la primera ministra Giorgia Meloni señaló que con su muerte desaparece “uno de los grandes campeones” y una de las figuras más queridas del fútbol italiano. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, también recordó sus actuaciones con la selección.

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