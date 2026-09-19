El Barcelona mantiene su paso perfecto en Liga con otra noche soñada para Raphinha

Raphinha volvió a ser decisivo para el Barcelona y esta vez lo hizo con un triplete que permitió al equipo azulgrana superar 1-3 al Sevilla y conservar su paso perfecto en la Liga. El brasileño suma 14 goles en los ocho primeros partidos de la temporada, siete de ellos en el campeonato español y uno en UEFA Champions League.

El resultado mantiene al conjunto dirigido por Hansi Flick en el liderato después de siete victorias consecutivas en la competición doméstica. La actuación del delantero estuvo acompañada por la influencia de Lamine Yamal, quien participó con dos asistencias en una noche en la que el Barcelona volvió a mostrar su capacidad ofensiva.

El Sevilla, que había comenzado la temporada con 13 puntos de 18 posibles, puso a prueba al líder durante buena parte del primer tiempo. El conjunto local presionó con intensidad, dificultó la salida del Barcelona y consiguió adelantarse en el marcador.

Youssouf Fofana abrió el partido en el minuto 19 con un cabezazo en el primer palo, después de una jugada que comenzó con una apertura de Agoumé hacia la izquierda y continuó con la intervención de Felix Correia. Livakovic no pudo evitar el remate.

La respuesta azulgrana fue inmediata. Tres minutos después, Raphinha recibió el balón, recortó a Sangante con la zurda y definió con la derecha para establecer el empate. El Sevilla mantuvo su presión y siguió generando dificultades, mientras el Barcelona controlaba la posesión sin encontrar demasiados espacios.

RAPHINHA PUTS THE DEFENDER ON HIS BACKSIDE AND SLOTS IT HOME!



He can't stop scoring ? pic.twitter.com/6SCYfkfnVs — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2026

Raphinha cambia el partido tras el descanso

La segunda mitad tuvo un desarrollo diferente. Barcelona aumentó la intensidad ofensiva y comenzó a encontrar con mayor frecuencia a Lamine Yamal, quien estuvo cerca de marcar en dos ocasiones antes de volver a intervenir directamente en el segundo gol.

En el minuto 52, el joven extremo envió un centro que Raphinha convirtió de cabeza, anticipándose a Sangante para poner el 1-2. El brasileño también estuvo cerca de ampliar su cuenta poco después, cuando un córner ejecutado directamente terminó golpeando el poste.

El tercer tanto llegó en el minuto 69. Lamine volvió a ser protagonista al encontrar a Raphinha con un pase al espacio durante una contra. El brasileño aprovechó la oportunidad para picar el balón sobre Odysseas y completar su triplete.

HAT TRICK FOR THE RAPHINHA!



HE'S HAVING THE SEASON OF HIS LIFE AS A STRIKER ? pic.twitter.com/UkOcumwDG0 — ESPN FC (@ESPNFC) September 19, 2026

Para entonces, el Sevilla había perdido parte del orden y del despliegue físico que había mostrado antes del descanso. El equipo de Luis García Plaza intentó reaccionar con cambios, pero no logró volver a inquietar con la misma frecuencia a Livakovic. En el tramo final, Odysseas evitó que la diferencia fuera mayor con varias intervenciones ante Lamine, Gordon y Adeyemi.

La derrota no impidió que García Plaza destacara el trabajo realizado por sus jugadores. El técnico del Sevilla consideró que su equipo obligó al Barcelona a mostrar su mejor versión y dedicó buena parte de sus declaraciones a Raphinha.

“Que no esté nominado… Por eso no creo tanto en esos premios. Raphinha hace de todo”, subrayó el entrenador, en referencia a la ausencia del brasileño entre los nominados al Balón de Oro.

García Plaza también sostuvo que el Barcelona es “un equipo de un nivel superlativo”, aunque puso el foco en la actuación de su propio conjunto.

“Sabemos a qué jugamos. Hemos sacado la mejor versión del Barça para que nos pueda ganar. El primer tiempo lo hemos disfrutado. Si nos vamos 2-1 ganando, planteamos las cosas de otra manera en la reanudación”, explicó.

El entrenador consideró que su equipo fue superior durante esa primera mitad, aunque reconoció el desgaste que produjo la presión constante sobre el Barcelona. “Nos hemos ido cayendo. Somos el primer equipo que les hemos competido (al Barcelona). Están a un nivel estratosférico. Mi equipo ha hecho un gran partido”, aseveró.

Con siete partidos disputados y los enfrentamientos ante Atlético de Madrid y Barcelona ya superados, García Plaza cerró su valoración con un mensaje hacia su plantilla: “Llevamos siete partidos, pasando Atlético y Barcelona. Creo que la pegada de los equipos es diferente. Estoy muy contento de mis jugadores. Ahora, a descansar y a seguir humildes. Y a disfrutar con la gente”.

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