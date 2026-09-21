Messi revela una camiseta especial para su último partido con Argentina

Lionel Messi mostró una camiseta que tendrá un significado especial en su próxima presentación con la Selección Argentina. El capitán albiceleste compartió en Instagram un video acompañado por un breve mensaje que apunta al cierre de su etapa internacional: “Último partido… Una camiseta para toda la vida”.

La publicación llegó varios días después de que la Asociación del Fútbol Argentino confirmara que Messi formará parte del encuentro amistoso ante Benín, programado para el 6 de octubre en Buenos Aires. Ese partido será el único de los tres compromisos amistosos de la próxima ventana internacional para el que, hasta ahora, se confirmó la presencia del delantero.

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, anunció que Argentina tendrá ese día una despedida para Messi en el estadio Monumental. El dirigente explicó que la intención es reconocer la trayectoria del futbolista con la selección y que también estarán presentes integrantes del plantel que conquistó el Mundial de Catar en 2022.

Argentina prepara una despedida en el Monumental

Tapia confirmó la convocatoria de Messi a través de un video publicado en su cuenta de X. El presidente de la AFA señaló que el jugador tendrá “la despedida que se merece el 6 de octubre” en Buenos Aires.

La organización también contempla la presencia de los campeones del mundo de 2022 junto a sus familias. Tapia indicó que serán invitados al partido “para que lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos y argentinas fanáticos de la selección, el último tango del mejor jugador del mundo”.

Messi había anunciado su retiro de la selección el 1 de septiembre mediante una carta publicada en sus redes sociales. Según explicó entonces, tomó la decisión después de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026, disputada en julio, y tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido en agosto.

La convocatoria elaborada por Lionel Scaloni incluye a 20 futbolistas que participaron en el Mundial de Norteamérica 2026. Entre ellos aparecen Cristian Romero, Julián Álvarez, Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

El entrenador también incluyó a jóvenes que no formaron parte de aquella competición, entre ellos Franco Mastantuono, Agustín Giay, Román Vega y Matías Soulé.

El calendario de Argentina comenzará el 30 de septiembre en Córdoba, donde enfrentará a Bolivia. Después, el equipo viajará a Buenos Aires para disputar dos encuentros en el Monumental: el 3 de octubre contra Burkina Faso y tres días después frente a Benín.

Será este último compromiso el que, de acuerdo con lo confirmado hasta ahora, tendrá a Messi en el campo. La imagen de la camiseta publicada por el propio futbolista se suma así a la preparación de una jornada que la AFA presentó como el momento destinado a despedirlo de la selección argentina.

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