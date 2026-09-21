Dejan fuera de su selección a Granit Xhaka tras admitir que obtuvo documentación falsa

Granit Xhaka quedó fuera de la convocatoria de Suiza después de reconocer que obtuvo un certificado falso de vacunación contra la Covid-19 durante la pandemia.

El futbolista del Sunderland, de 33 años, confirmó que ya está en contacto con las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones sobre las acusaciones contra un médico suizo que presuntamente elaboraba certificados falsificados para personas que no estaban vacunadas.

Xhaka explicó que en aquel momento tenía dudas y temor respecto a la vacunación, pero reconoció que tomó una decisión equivocada al conseguir documentación falsa.

“En los últimos días se ha informado mucho sobre un asunto de mi pasado. Quisiera abordarlo personalmente”, declaró Xhaka. “En aquel momento estaba profundamente inquieto y tenía serias reservas sobre la vacunación contra la Covid-19. Sentía una profunda desconfianza hacia la vacuna y estaba dominado por el miedo y la incertidumbre. En ese estado de confusión emocional, obtuve un certificado de vacunación en lugar de resolver mis dudas por los canales adecuados“, dijo mediante un comunicado.

“Hoy veo claramente que esa no fue la forma correcta de actuar. Fue un error. Lo siento. Asumo la responsabilidad por esta decisión, estoy afrontando el proceso para esclarecer la situación y coopero plenamente con las autoridades competentes”, concluyó.

ESCÂNDALO! ???



Granit Xhaka admitiu que ele FALSIFICOU O COMPROVANTE de VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 e se DESCULPOU.



Ele foi EXCLUÍDO da convocação da Suíça para essa data-fifa! ? pic.twitter.com/jyifjJv6Sm — DataFut (@DataFutebol) September 21, 2026

Xhaka no estará con Suiza en la fecha FIFA

La admisión del jugador derivó en su ausencia de la convocatoria para los partidos de Suiza frente a Escocia, Macedonia del Norte y Eslovenia durante la actual fecha FIFA.

El presidente de la Federación Suiza de Fútbol (SFV), Peter Knabel, explicó que la decisión se tomó de común acuerdo y que la prioridad de la selección es mantener la concentración en sus próximos compromisos:

“Valoramos que Granit dé este paso y afronte el asunto directamente. Al mismo tiempo, acordamos que lo mejor para el equipo es realizar esta concentración sin él. Nuestra prioridad ahora es aportar calma a la situación y centrarnos por completo en el equipo y en los próximos partidos de la UEFA Nations League. Una vez que concluya esta fecha FIFA, volveremos a evaluar la situación con Granit y hablaremos sobre los siguientes pasos”, aseguró Nabel.

El caso podría tener consecuencias legales

Las investigaciones sobre los certificados falsificados de vacunación continúan en Suiza. De acuerdo con diversos reportes, Xhaka podría enfrentar consecuencias legales por lo ocurrido.

El futbolista confirmó que ya mantiene contacto con las autoridades encargadas de esclarecer el caso y manifestó su disposición a colaborar durante el proceso.

La Federación Suiza, por su parte, indicó que volverá a evaluar la situación con el jugador una vez que termine la fecha FIFA y determinará los siguientes pasos.

Granit Xhaka, récord de partidos con Suiza

Pese a quedar fuera de esta convocatoria, Xhaka es el futbolista con más partidos en la historia de la selección suiza, con 152 apariciones.

El mediocampista también ha tenido actividad con el Sunderland durante la presente temporada. Ha disputado seis encuentros con el club inglés, incluido el partido del domingo frente al Manchester City, que terminó con derrota por 5-3.

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