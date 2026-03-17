El fútbol de México de nuevo de luto por muerte del exportero del Toluca

Por causas aún por determinar, el exportero del Toluca, Pablo Jurado, dejó de existir después de una etapa con el cuadro escarlata donde buscó hacer una carrera profesional para recibir la alternativa en el máximo circuito, pero al final, el destino tenía otros planes para el novel jugador.

La organización de los Diablos Rojos dio a conocer esta lamentable noticia a través de sus redes sociales, en donde resaltó que el joven guardameta contaba con apenas 22 años en el momento de su deceso, del cual se presume que se debió a causas naturales por alguna enfermedad que lo llevaron a sufrir un deceso repentino.

Descanse en paz 🕊️ pic.twitter.com/khaoJ9NQ11 — Toluca FC (@TolucaFC) March 15, 2026

Todos los integrantes del cuadro escarlata se mostraron apesadumbrados por conocer esta noticia, sobre todo de un jugador que no hace mucho había compartido el vestidor con ellos y que ahora se había adelantado en el viaje eterno.

Varias versiones aseguraron que se trató de un deceso repentino, pero no existe confirmación sobre si estuvo relacionado con alguna enfermedad, accidente u otra circunstancia específica. Esta falta de detalles ha generado incertidumbre y múltiples interrogantes en torno al caso.

La partida del futbolista provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde clubes, jugadores y aficionados expresaron sus condolencias y recordaron su entrega dentro de la cancha, entre ellos la propia Liga MX y Mikel Arriola.

Su muerte impactó a todos los que lo conocieron, sino que también mantiene en vilo al fútbol mexicano, que sigue a la espera de conocer qué originó este trágico desenlace.

“Quienes integramos el Deportivo Toluca Futbol Club, lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín, exarquero de nuestra institución. Nuestras condolencias y mejores deseos a familiares y amigos”.

Pablo Jurado Serafín inició su andar en las fuerzas básicas de Toluca en el 2019; posteriormente, fue transferido al Club Valle de Bravo.

Lamentamos el sensible fallecimiento de Pablo Jurado Serafín.



Nos unimos a la pena que embargan familiares y amigos.



Que descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/s3T1K0sBHR — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 16, 2026

En 2020 tuvo proceso en Toluca Sub-17, pasando el siguiente año a la próxima categoría y en 2022 se incorporó a la categoría Sub-20, donde empezó a ganar opiniones favorables que le permitirían seguir peleando por ser tomado en cuenta en el primer equipo.



Para 2023, se incorporó a la Sub-23 de los Diablos Rojos, pero en 2024 quedó en libertad, momento desde el cual ya no tuvo equipo registrado, dedicándose a otras actividades hasta el momento de su lamentable deceso.

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