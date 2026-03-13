Paulinho del Toluca aparece en la prelista de Portugal para enfrentar a México

El goleador del Toluca, João Paulo Días Fernandes “Paulinho”, se convertiría en la sorpresa en la lista de Portugal contra México el próximo 28 de marzo en el reestreno del Estadio Azteca, después de que supuestamente el artillero aparece en la prelista de los lusos como posible relevo de Cristiano Ronaldo.

La noticia se dio a conocer este viernes a través de varios medios portugueses que resaltan el nombre de Paulinho como una de las opciones que maneja el técnico español Roberto Martínez en caso de que se confirme que el astro internacional no alcanzó a recuperarse de la lesión en la corva.

Paulinho con una destacada trayectoria en la Liga MX con tres títulos de goleo en los torneos Apertura 2024, Clausura 2025 y Apertura 2025, donde se ha ganado el interés de los medios deportivos en su natal Portugal y su llamado sería el pretexto adecuado para analizar su rendimiento y quizá abrir la esperanza de jugar un Mundial.

Su nombre aparece en una lista preliminar para viajar a Norteamérica, donde primero enfrentará a México en la CDMX el próximo sábado 28 de marzo a las 19:00 horas en el Estadio Azteca y el 31 de marzo en el Mercedes Benz Stadium.

Cabría señalar que Paulinho además de ser la opción por la lesión de Cristiano Ronaldo para este juego de preparación contra México, también resolvería la búsqueda de un tercer delantero centro que pueda acompañar al propio Cristiano y a Gonçalo Ramos, después del fallecimiento de Diogo Jota y la opción del artillero de los Diablos Rojos caería como anillo al dedo al estratega español de la selección portuguesa.

.Inclusive el técnico español Roberto Martínez ya había comentado en noviembre pasado que:“Ahora necesitamos un delantero centro. Tenemos tres opciones; una de ellas es Paulinho, porque ha sido muy regular y está jugando muy bien. También tenemos a André Silva, que está haciendo una gran temporada en el Elche, y a Fábio Silva, que está en el Dortmund y ya ha sido internacional con la selección”,

En caso de ser llamado, Paulinho regresaría a la selección lusitana, después de que en el 2020 anotó dos goles contra Andorra bajo la dirección técnica de Fernando Santos, mientras que en el último juego de los portugueses fue en noviembre de 2025 contra Andorra, a quien golearon 9-1.

¡PRECONVOCADO CON PORTUGAL! 🇵🇹👹



Paulinho, goleador del Toluca, está en la lista de preconvocados de Roberto Martínez para la fecha FIFA de marzo.



El delantero de los Diablos podría enfrentar a México en el Estadio Azteca el próximo 28 de marzo.🏟️🇲🇽



🖋️*Información vía O JOGO… pic.twitter.com/O2gekhJvrf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 13, 2026

Paulinho también jugaría por primera ocasión en el Estadio Azteca, pues cuando llegó al Toluca empezaron las obras de remodelación y no pudo encarar a ninguno de los dos equipos que jugaban ahí como América y Cruz Azul.

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