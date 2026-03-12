Portugal prepara su viaje a México, ¿pero vendrá Cristiano Ronaldo?

La selección de Portugal revisa los últimos detalles para su viaje a la CDMX y Atlanta, donde enfrentará a México en el reestreno del Estadio Azteca y Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium, pero la gran duda sigue siendo la presencia de Cristiano Ronaldo, actualmente en rehabilitación.

De acuerdo a un informe publicado este jueves por la cadena estadounidense ESPN, la selección de fútbol de Portugal está garantizando que asistirá al encuentro en la Ciudad de México con todas sus figuras y que la lista de 26 jugadores será casi la misma que ocupe el técnico español Roberto Martínez para el Mundial, aunque la duda sigue siendo el

🚨🇵🇹 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚 : l’objectif de Cristiano Ronaldo est de rejoindre le rassemblement du Portugal à la fin du mois de mars. 🔙🐐



Le Portugais utiliserait son propre matériel pour accélérer sa récupération et être prêt pour les matchs amicaux de la sélection. 💊



(Source :… pic.twitter.com/dGpMCtP9Lp — ActuCR7 (@ActuCR7_) March 11, 2026

Según este medio, Portugal vendrá con Cristiano Ronaldo, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rúben Neves, Rafael Leão, Diogo Dalot, Rúben Dias, João Cancelo, João Félix y Gonçalo Ramos, entre otros, para el compromiso internacional previo a la justa mundialista y que para los mexicanos será muy importante por la celebración de la reapertura del coloso de Santa Úrsula, que se encuentra en el umbral de ser escenario de un Mundial por tercera ocasión.

La lista de 26 convocados de Roberto Martínez para la Fecha FIFA de marzo, en la que enfrentará primero a México el 28 de marzo y tres días más tarde a la selección de Estados Unidos en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, será muy semejante a su convocatoria final de la Copa del Mundo 2026, aseguraron las fuentes a ESPN.

Empero, la lesión de Cristiano Ronaldo está siendo un tema muy complejo y existe también la posibilidad de que las autoridades del fútbol portugués, en común acuerdo con el astro lusitano que juega en Arabia Saudita, decidan no convocarlo y esperar a que sane completamente para el Mundial 2026.

Frente a esta situación, otros reportes indican que Cristiano Ronaldo está acelerando su recuperación con equipo y aparatos de uso personal que le han ayudado a tener una gran recuperación, pero hasta el momento no hay una confirmación oficial de su posible inclusión oficial en la lista de viajeros.

🚨 @abolapt



Cristiano Ronaldo is currently working to accelerate his recovery, aiming to be fit for Portugal’s upcoming international fixtures against Mexico and the United States later this month. 🇵🇹🏃‍♂️ pic.twitter.com/Axmv1PjhJL — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) March 11, 2026

Los planes de Portugal son llegar tres o cuatro días antes del juego para entrenar en la Riviera Maya, conocer el lugar donde se concentrarán en el Mundial y ahí dar los últimos retoques a la preparación para el duelo contra México en el estadio Azteca.

La probable lista sería con : Porteros: Diogo Costa – FC Porto, José Sá – Wolverhampton y Rui Tiago – Sporting Club Portugal; Defensas: João Cancelo – Barcelona, Renato Veiga – Villarreal, Diogo Dalot – Manchester United, Rúben Dias – Manchester City, Matheus Nunes – Manchester City, António Silva – Benfica, Gonçalo Inácio – Sporting Lisboa y Nélson Semedo – Fenerbahçe; Mediocampistas: Bruno Fernandes – Manchester United, Vítor Machado Ferreira “Vitinha” – PSG, Bernardo Silva – Manchester City, Rúben Neves – Al-Hilal FC, João Neves – PSG, João Palhinha – Tottenham y João Carvalho – Estoril Praia; Delanteros: Cristiano Ronaldo – Al-Nassr, João Félix – Al-Nassr, Rafael Leão – Milan, Gonçalo Ramos – PSG, Pedro Neto – Chelsea, Francisco Conceiçao – Juventus, Francisco Trincão – Sporting Lisboa y Carlos Forbs – Club Brujas.