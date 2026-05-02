Keylor Navas estuvo a punto de jugar para el América antes que para los Pumas

Lo que son las cosas, el portero costarricense Keylor Navas, que se ha echado a la afición felina por sus grandes actuaciones en la portería de los Pumas, estuvo a punto de jugar antes en la Liga MX con el uniforme del América, su archirrival, y que enfrentarán este domingo en la liguilla del Apertura 2026.

Lo anterior salió a colación después de que se recordó una entrevista que le hicieron para el canal Paramount, en donde expuso en ese tiempo que le habría gustado jugar para el América alrededor del año 2023 cuando jugaba para el cuadro de la Premier League, Nottingham Forest.

“¿En México en qué equipo me gustaría? México tiene grandes equipos, vamos a ver cuál puede ser así… para mí me gustaría jugar en el América, la verdad que sí”: Keylor Navas a Paramount pic.twitter.com/GsmNhWcsmf — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) April 12, 2023

Navas fue cuestionado en esa época sobre algún equipo mexicano en el que le hubiera gustado jugar y sorprendió a todo mundo cuando respondió que al América, cuando después los enfrenta con todo profesionalismo y con la actitud que lo ha convertido en el mejor jugador de los Pumas.

“Qué difícil. México tiene grandes equipos, pero creo que para mí me gustaría jugar en el América”, expuso Navas para Paramount en una entrevista realizada en 2023 y que en ese tiempo ilusionó a la afición del América, pero que ahora, con motivo de la llegada de Navas a los Pumas de la UNAM, salió a colación y ahora, más en vísperas de los cuartos de final de la liguilla entre ambos equipos, de nueva cuenta se ha revivido ese gusto americanista del mejor hombre del rival más odiado del cuadro de Coapa.

Pero el tiempo al parecer le ha dado la razón a Navas, pues a su llegada a los Pumas de la UNAM, se hicieron de los servicios de un auténtico líder, tanto dentro como fuera de la cancha, y que se nota a la hora de asumir el compromiso en el terreno de juego, demostrando el exguardameta del Real Madrid y PSG, entre otros equipos, que su corazón se ha mutado de Águila a Puma.

Ante América, Keylor Navas se ha enfrentado dos veces, con un saldo de una victoria y una derrota. El triunfo fue en este torneo con un resultado de 1-0, mientras que la caída fue de 4-1 el semestre pasado, en lo que representa una gran rivalidad.

TODOS QUIEREN JUGAR EN EL MÁS GRANDE 🦅



Si tuviera que jugar en México, Keylor Navas se decantaría por vestir la playera del América 😲



Así lo señaló el portero tico en charla con Paramount.#TeDaMásEmociones pic.twitter.com/02LnKmSbPD — La Octava Sports (@laoctavasports) April 11, 2023

Recientemente, Navas renovó su contrato con Pumas, y una de las claves fue lo cómodo que se siente en el equipo, al igual que su familia en la ciudad y con el entorno de la institución. El exportero del Real Madrid también destacó lo importante que fue Efraín Juárez en su decisión, por lo cual se espera que sea factor en el duelo de ida del inicio de la liguilla por el título.

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