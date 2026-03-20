Keylor Navas habría firmado su renovación de contrato con los Pumas

Keylor Navas, portero de los Pumas de la UNAM, habría terminado las especulaciones sobre su futuro al firmar supuestamente la extensión de su contrato con el cuadro universitario, desechando de esta forma los rumores sobre su futuro con el Inter Miami o Minnesota United de la Major League Soccer (MLS).

Las versiones extraoficiales aseguran que Navas firmó la renovación de su contrato por un año después de que el exguardameta del Saprissa, Albacete, Levante, Real Madrid, PSG, Nottingham Forest y Newells Old Boys llegó a un acuerdo con el presidente de los felinos, el doctor Luis Raúl González Pérez, que permitirá la permanencia del arquero después del actual torneo Clausura 2026.

🇨🇷 Finalmente, @PumasMX tiene capitán para largo. Keylor Navas renovó con los Universitarios. ✍🏼



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La directiva felina no ha dado a conocer nada oficial, pero las versiones aseguran que Navas estuvo de acuerdo en el ofrecimiento que le hicieron los felinos con un aumento salarial, sobre todo después de que el técnico Efraín Juárez intervino en gran medida para que la dirigencia felina abriera la chequera para mantener en sus filas al internacional costarricense.

Navas supuestamente buscaba un contrato por dos años con los Pumas, pero al final cedió a un acuerdo por doce meses con la renovación automática por un año más en caso de cumplir con el requisito de un número de minutos mínimo para activar la renovación automática del acuerdo.

Las negociaciones no fueron sencillas, pues Navas desde el pasado mes de diciembre les hizo saber a los directivos sus pretensiones de renovar el contrato con los Pumas, pero la directiva no dio respuesta de inmediato, dando paso a que llegaran ofertas de la Major League Soccer como la de Inter Miami y de Minnesota United, pero al final pudo más la decisión de su familia y del propio portero de permanecer en la CDMX.

Navas buscó que no le pasara lo mismo que en el Newells Old Boys de Argentina, en donde en todo momento existió incertidumbre sobre su futuro y por esa razón ahora arregló una cláusula de rescisión de contrato que le convenga a los felinos y a él mismo para poder regresar a Europa en caso de que la oferta le llame la atención.

¡KEYLOR NAVAS SEGUIRÁ EN PUMAS! 🔥 🇨🇷



El arquero tico llegó a un acuerdo con la Directiva universitaria para continuar en el equipo 🐾 pic.twitter.com/KmTmXFyA9Q — ESPN.com.mx (@ESPNmx) March 20, 2026

El entorno familiar de Keylor Navas fue muy importante y al final de cuentas, el arquero que en el fútbol de México suma 2 mil 610 minutos en 29 encuentros, en donde se ha apoderado totalmente de la titularidad del marco felino, siendo una de las causas del resurgimiento del cuadro felino en el presente torneo.

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