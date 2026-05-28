Chivas, América y Pumas recibirán por el Mundial, compensación millonaria de FIFA

Las Chivas, América, Pumas y diez equipos más de la Liga MX serán beneficiados por la FIFA como resultado de su aporte a las diferentes selecciones que participarán en el ya cercano Mundial 2026, de acuerdo a la tabla de compensación establecida en el presupuesto récord superior a los 350 millones de dólares.

Las compensaciones económicas para cada uno de los trece equipos mexicanos serán acordes a los jugadores con los que apoyaron a la selección de México en la próxima justa mundialista, como el caso de las Chivas, escuadra que apoyó con el mayor número de jugadores convocados.

¡UNA MILLONADA! ?



Esto es lo que ganarían los clubes de futbol durante el Mundial por prestar a sus jugadores. (Las cifras están basada en el monto repartido en Qatar 2022). pic.twitter.com/KwUucP6Ede — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 28, 2026

El beneficio económico para cada club forma parte de un programa que consiste en recompensar a los equipos por cada día que sus jugadores participen en el torneo, por lo que entre más avance su selección, más dinero recibirá el club que cedió a los futbolistas.

En el caso de Chivas, aporta a Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González; América, con Israel Reyes, Brian Rodríguez, Álvaro Fidalgo y Álvaro Zendejas; Pumas a Guillermo Martínez, Adalberto Carrasquilla y Robert Morales; Cruz Azul a Erik Lira y Willer Ditta, entre los equipos mexicanos con mayor colaboración para las selecciones nacionales.

Los jugadores de selecciones como Argentina, Francia, España, Países Bajos, Croacia, Portugal, que están consideradas como las favoritas de la próxima justa mundialista, serían de las más beneficiadas con el aporte financiero de este organismo.

Hace cuatro años, en Qatar 2022, presupuesto manejado por la FIFA fue de 209 millones de dólares, mismo que se dividió entre los días que participaron los jugadores, sin importar los minutos jugados. La operación dio un resultado de casi 11 mil dólares por futbolista y por día.

??Buenas noticias para las finanzas de Millonarios, Nacional y América.



Bajo el programa de beneficios para clubes de la FIFA, los tres equipos colombianos recibirán cerca de $11.000 dólares al día por cada futbolista convocado durante su permanencia en el Mundial 2026. ?? pic.twitter.com/1v4BtTNq8p — Noticias de Colombia y el Mundo (@noticias45col) May 26, 2026

Para el Mundial 2026 hay un presupuesto mayor gracias a que hay más selecciones; el incremento fue de un 70 % respecto a Qatar 2022. Con 355 millones de dólares por repartir, se espera que con los cálculos finales, que se hacen al término del torneo, el monto sea mayor a los 11 mil dólares de la edición pasada.

Hay casos particulares como el de Álvaro Fidalgo, jugador que fue negociado por el América al Betis de España, pero en este caso el beneficio de la recompensa será para el cuadro americanista por el mayor tiempo que militó este jugador en el América.

La Liga MX aportará 26 jugadores para el Mundial 2026, entre jugadores nacionales y extranjeros, en donde las Chivas del Guadalajara fueron el equipo con mayor número de jugadores que aporta para la selección.

Lo mismo sucederá en países como Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, así como en Europa, donde las escuadras de la Premier League, Serie A y de las diferentes competencias del Viejo Continente.

¿Cómo se repartirá el dinero?

Para definir cuánto ganará cada equipo de Liga MX, todavía falta el cálculo final con el presupuesto para este Mundial (355 millones de dólares), pero al tomar en cuenta lo que se repartió en Qatar 2022, se puede dar un aproximado.

Las cifras proporcionadas tendrán como referencia lo máximo que se podría ganar (en caso de que cada selección llegue hasta la final), además de definir el 1 de junio como el día en el que inicia la cuenta para la recompensa. Desde esa fecha hasta el 19 de julio son 48 días.

El beneficio para cada equipo

Estas son las cantidades que recibiría cada equipo de la Liga MX, pero en caso de que México avance hasta las rondas finales, la cantidad será mayor:

Chivas: 5 seleccionados – 2 millones 640 mil dólares

América: 4 seleccionados – 2 millones 112 mil dólares

Pumas: 3 seleccionados – 1 millón 584 mil dólares

Cruz Azul: 2 seleccionados – 1 millón 56 mil dólares

La FIFA repartió los beneficios económicos a 416 clubes de todo el mundo por el Mundial de Rusia 2018. Esto fue lo que se llevaron los equipos mexicanos https://t.co/vbGi43zjXJ — AS México (@ASMexico) December 4, 2018

Tigres: 2 seleccionados – 1 millón 56 mil dólares

Tijuana: 2 seleccionados – 1 millón 56 mil dólares

Toluca: 2 seleccionados – 1 millón 56 mil dólares

Santos: 1 seleccionado – 528 mil dólares

Pachuca: 1 seleccionado – 528 mil dólares

Mazatlán: 1 seleccionado – 528 mil dólares

León: 1 seleccionado – 528 mil dólares

Juárez: 1 seleccionado – 528 mil dólares

Atlas: 1 seleccionado – 528 mil dólares

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