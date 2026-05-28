México advierte por riesgo de trata de personas y lavado de dinero durante el Mundial

La alta movilidad de personas, recursos económicos y actividades comerciales que generará el torneo podría ser aprovechada por grupos criminales

Mundial 2026

La trata de personas y el lavado de dinero suelen aumentar durante eventos internacionales de gran escala. Crédito: Fernando Llano | AP

Avatar de Roberto Bustamante

Por  Roberto Bustamante

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta ante el posible incremento de delitos como trata de personas y lavado de dinero durante la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades financieras advirtieron que la alta movilidad de personas, recursos económicos y actividades comerciales que generará el torneo podría ser aprovechada por grupos criminales para ocultar recursos ilícitos y operar esquemas de explotación sexual y laboral.

De acuerdo con la alerta difundida por la UIF y la CNBV, el objetivo es reforzar los mecanismos de monitoreo e identificación de operaciones inusuales dentro del sistema financiero mexicano, principalmente en bancos, fintechs y otras entidades obligadas a reportar movimientos sospechosos.

El documento señala que el Mundial representa una oportunidad económica y turística para el país, pero también eleva los riesgos relacionados con redes de trata de personas y lavado de dinero, delitos que suelen aumentar durante eventos internacionales de gran escala.

Las autoridades indicaron que el instrumento fue elaborado con base en análisis de riesgo y prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata.

Además, permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos detectados antes, durante y después del torneo.

La alerta también busca que las instituciones financieras identifiquen señales relacionadas con posibles esquemas de explotación sexual o laboral, mediante el seguimiento de perfiles transaccionales y operaciones atípicas.

Diversas organizaciones civiles y especialistas han advertido previamente que eventos deportivos masivos pueden provocar aumentos en delitos como violencia de género, explotación sexual y actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado.

Sigue leyendo:
FBI alerta sobre posibles actos de intimidación de gobiernos extranjeros durante el Mundial.
Familias de personas desaparecidas en México alistan acciones de protesta durante el Mundial de Futbol.

En esta nota

lavado de dinero Mundial 2026 trata de personas
Trending
Contenido Patrocinado
Trending