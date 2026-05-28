México advierte por riesgo de trata de personas y lavado de dinero durante el Mundial

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) emitieron una alerta ante el posible incremento de delitos como trata de personas y lavado de dinero durante la Copa Mundial de Futbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Las autoridades financieras advirtieron que la alta movilidad de personas, recursos económicos y actividades comerciales que generará el torneo podría ser aprovechada por grupos criminales para ocultar recursos ilícitos y operar esquemas de explotación sexual y laboral.

De acuerdo con la alerta difundida por la UIF y la CNBV, el objetivo es reforzar los mecanismos de monitoreo e identificación de operaciones inusuales dentro del sistema financiero mexicano, principalmente en bancos, fintechs y otras entidades obligadas a reportar movimientos sospechosos.

El documento señala que el Mundial representa una oportunidad económica y turística para el país, pero también eleva los riesgos relacionados con redes de trata de personas y lavado de dinero, delitos que suelen aumentar durante eventos internacionales de gran escala.

Las autoridades indicaron que el instrumento fue elaborado con base en análisis de riesgo y prácticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y combate a la trata.

Además, permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos detectados antes, durante y después del torneo.

La alerta también busca que las instituciones financieras identifiquen señales relacionadas con posibles esquemas de explotación sexual o laboral, mediante el seguimiento de perfiles transaccionales y operaciones atípicas.

Diversas organizaciones civiles y especialistas han advertido previamente que eventos deportivos masivos pueden provocar aumentos en delitos como violencia de género, explotación sexual y actividades ilícitas vinculadas con el crimen organizado.

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