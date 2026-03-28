Familias de personas desaparecidas en México alistan acciones de protesta durante el Mundial de Futbol

Mientras los gobiernos federal y local aceleran obras, recursos y publicidad para la Copa Mundial de la FIFA, las familias de personas desaparecidas en la Ciudad de México se alistan para protestar en la inauguración del torneo.

Bajo la consigna “¡No jueguen con nuestro dolor!”, los manifestantes buscan colocar su reclamo en el evento deportivo internacional, denunciando que la crisis de desaparición e identificación forense es relegada por las autoridades en medio de investigaciones estancadas, protocolos incumplidos y evidencias perdidas.

La movilización está convocada para el próximo jueves 11 de junio, coincidiendo con el partido inaugural que disputarán las selecciones de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

La protesta, que se desplegará en los accesos al inmueble, busca irrumpir en la narrativa oficial del evento deportivo. Los manifestantes prevén distribuirse en distintos puntos de ingreso para visibilizar los casos antes de que los aficionados entren al juego, en una jornada que, según los organizadores, mostrará al mundo la crisis de inseguridad que enfrenta el país.

De acuerdo con información retomada por el semanario Proceso, la protesta es encabezada por familias buscadoras independientes y colectivos como Una Luz en el Camino, Hasta Encontrarles, Mariposas, Armadillos, Buscando a Pamela Volante y Familias Unidas por una Causa.

La dinámica central consistirá en el uso de playeras blancas y la portación de fichas de búsqueda con los rostros y datos de los desaparecidos, una imagen que los padres de familia esperan que se difunda a nivel internacional durante la transmisión del partido.

Las familias han decidido llevar su reclamo a las puertas del estadio en medio de un contexto crítico para la capital. El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, se prepara para recibir a turistas en una urbe que, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, registró 711 reportes de desaparición en los primeros tres meses de 2026, de los cuales 251 aún no han sido localizados.

Esto representa un promedio de 8.3 desapariciones diarias en lo que va del año, acumulando la ciudad un total de 6,016 personas no localizadas desde el caso más antiguo, registrado en enero de 1952.

Detrás de estas cifras hay historias como la de Ana Ameli García Gámez, desaparecida en julio en el punto conocido como Pico del Águila, en el Bosque del Ajusco. Su madre, Vanessa Gámez, denunció ante los medios una reacción institucional que calificó de tardía e ineficaz, señalando que a pesar de existir un Protocolo Alba por su edad y condición de estudiante, las autoridades perdieron tiempo valioso al no reconocer la presencia del crimen organizado en la zona.

“Después de ocho meses tampoco sabemos nada, ni tenemos una pista certera qué seguir porque no se han desahogado o descartado las primeras líneas de investigación”, declaró Gámez en entrevista con Proceso.

Otra de las historias que forman parte de la protesta es la de Olin Hernando Vargas Ojeda, un joven que fue secuestrado y desaparecido en noviembre de 2024 en el Valle del Tezontle, también en el Ajusco, una zona ubicada a solo 15 kilómetros del estadio sede.

Su padre, Fernando Vargas, acusó abandono institucional desde las primeras horas, señalando que ni la Fiscalía ni la policía brindaron apoyo inmediato y que se han presentado pérdidas de evidencia. Vargas responsabilizó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por los errores cometidos y advirtió sobre la impunidad que ronda estos crímenes, afirmando que en el delito de desaparición de personas ésta es casi absoluta.

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