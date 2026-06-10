André Jardine piensa cerrar su paso por el fútbol mexicano

André Jardine dejó una gran huella en el fútbol mexicano. Su proceso más exitoso en la Liga MX fue con las Águilas del América, club con el que pudo ganar un tricampeonato. Sin embargo, el estratega brasileño querría pausar momentáneamente su paso por México.

Hace pocas semanas fue compartida la decisión de la directiva de las Águilas del América de finalizar el proyecto de André Jardine. El brasileño se marcha tras una temporada en la que a duras penas pudo clasificar a la Liguilla.

Luego de que se tomara esta decisión, André Jardine quedó libre para asumir un nuevo proyecto. Pero en los planes de Jardine no está la Liga MX, al menos por ahora.

“Quiero ir a Brasil cuanto antes porque necesito descansar con mi familia. El teléfono ya anda sonando, quiero escuchar proyectos interesantes, pero no va a ser en México, puedo asegurarlo. No sabemos qué va a pasar”, dijo Jardiné para Fox Sports México.

¿JARDINE PODRÍA DIRIGIR A PUMAS, CHIVAS O CRUZ AZUL? ?



Ahora que André Jardine está disponible, varios equipos han comenzado a preguntarse si podrían hacerse de sus servicios.



"Hoy mi idea es trabajar en otra liga".#LUP pic.twitter.com/pEwrcI0GTk — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 7, 2026

Su huella en México

André Jardine dirigió a dos equipos en el fútbol mexicano. El exentrenador de São Paulo demostró que puede sacarle mucho provecho a clubes de bajo perfil y equipos de gran envergadura.

Su primer club fue el Atlético San Luis. El estratega brasileño los dirigió durante 54 partidos. Jardine dejó un balance de 19 victorias, 13 empates y 22 derrotas. El Atlético volvió a competir dentro del balompié azteca.

Su segundo proyecto fue con las Águilas del América. André Jardine dirigió a los azulcremas durante 162 partidos. Jardine dejó un muy buen registro de 85 victorias, 41 empates y solo 36 derrotas.

André Jardine obtuvo tres títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Supercopa de la Liga MX y una Campeones Cup.

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