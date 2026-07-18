Slavko Vinčić, el árbitro que rompió en llanto al saber que dirigirá la final del Mundial 2026 entre España y Argentina

El árbitro esloveno de 46 años Slavko Vinčić será el encargado de oficiar la final del Mundial 2026, que se jugará entre España y Argentina este domingo en Nueva Jersey. La noticia la dio a conocer el jefe de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Colina, en un momento que se volvió viral en las redes sociales.

Al escuchar su nombre, Vinčić se cubrió la cara con las manos y rompió en llanto mientras sus compañeros lo aplaudían.

El experimentado referí esloveno nacido en Maribor, cerca de la frontera con Austria, dijo que la oportunidad de pitar la final de un Mundial es un “honor increíble”.

“Es algo que es apenas un sueño para un árbitro, para un árbitro joven cuando comienza. Así que estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mí mismo, de mi equipo”, señaló.

Vinčić es el primer esloveno en llevar esa responsabilidad. “Estoy muy orgulloso de representar a mi país en el evento deportivo más grande del mundo”.

También destacó que el arbitraje es un trabajo en equipo y destacó la labor de sus compañeros Tomaž Klančnik y Andraž Kovačič, también eslovenos, que serán sus asistentes en las líneas laterales durante la final.

La nómina de árbitros del partido la completan Adham Makhadmeh y Mohammad Alkalaf, de Jordania.

En el VAR estarán el alemán Bastian Dankert, el colombiano Nicolás Gallo y el qatarí Khamis al Marri.

También fueron anunciados los jueces del partido por el tercer lugar entre Inglaterra y Francia, que se juega el sábado y será dirigido por un equipo venezolano: Jesús Valenzuela como principal y Jorge Urrego y Tulio Moreno como asistentes.

Vasta experiencia

El referí esloveno tiene una larga trayectoria y ya ha probado su experticia en partidos del más alto nivel, como la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2024 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid.

También dirigió la semifinal de la Eurocopa 2024 entre España y Francia, y pitó en el mundial de Qatar 2022.

Comenzó su trayectoria en la liga eslovena en 2007 y en 2010 consiguió su credencial como referí de la FIFA.

En este Mundial, arbitró los encuentros Brasil vs. Marruecos y Argelia vs. Jordania en fase de grupos y México vs. Ecuador en dieciseisavos.

Quizás la decisión más importante que tuvo que tomar fue ponerle una tarjeta roja al ecuatoriano Piero Hincapié.

Lo hizo en razón de una regla nueva que prohíbe a los jugadores taparse la boca cuando están teniendo una confrontación verbal con otro jugador, como lo hizo Hincapié en un momento tenso con el mexicano Santi Giménez.

Según explicó Pierluigi Colina, la elección de Slavko Vinčić como árbitro principal de la final responde a su rendimiento durante el torneo, su experiencia y también al hecho de que no proviene de ninguno de los países que jugarán la final.

El esloveno señaló que, como lo han venido haciendo hasta ahora, él y su equipo estudiarán los equipos y tratarán de estar mental y físicamente “frescos” para el partido.

Eurasia Sport Images/Getty Images: Vinčić expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié en la ronda de dieciseisavos.

Algunas decisiones de los árbitros durante este Mundial han sido objeto de controversia, como la anulación del tercer gol de Egipto contra Argentina en su encuentro en octavos de final.

Tras ese partido, el director técnico egipcio se quejó de un supuesto favoritismo de la FIFA por Messi y Argentina.

Incluso el presidente Donald Trump hizo lo propio al desautorizar la decisión del árbitro del partido EE.UU. vs. Bosnia y Herzegovina de darle una tarjeta roja a Folarin Balogun.

La FIFA terminó anulando la sanción sobre Balogun en quizás la decisión más polémica de todo el torneo.

Por todas estas razones, Vinčić tendrá encima los ojos de los millones de espectadores este domingo, muchos de los cuales sospechan que la organización del Mundial no es del todo imparcial.

La última vez que el esloveno pitó un partido de España fue en 2024, cuando ganó contra Francia en semifinales de la Eurocopa.

Solo una vez arbitró un partido de Argentina: en Qatar 2022, cuando perdió contra Arabia Saudita.

Getty Images: El árbitro esloveno pitó la final de la Liga de Campeones de la UEFA en 2024.

BBC:

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