Jordan Walker se quedó con el Home Run Derby 2026

Jordan Walker escribió una página inédita para los St. Louis Cardinals al conquistar el Home Run Derby 2026 en el Citizens Bank Park de Filadelfia, donde remontó en la ronda decisiva para imponerse al ídolo local Kyle Schwarber y convertirse en el primer pelotero de la franquicia en levantar el trofeo del tradicional concurso de cuadrangulares de las Grandes Ligas.

El jardinero de 24 años silenció a las más de 44.000 personas presentes en el estadio tras una definición dramática. Después de que Schwarber conectara 11 jonrones en la final, Walker respondió con una espectacular reacción en sus últimos intentos hasta cerrar la competencia con 12 vuelacercas y quedarse con el campeonato.

La definición tuvo un desenlace especialmente llamativo. Walker enlazó seis cuadrangulares consecutivos en el tramo final de su turno para darle vuelta al marcador y completar la remontada frente al líder jonronero de las Grandes Ligas.

El batazo definitivo superó la barda del jardín izquierdo y marcó el final de una noche en la que los aficionados locales, que habían apoyado de principio a fin a Schwarber, comenzaron a abandonar el estadio mientras el nuevo campeón celebraba la victoria.

Un nuevo formato marcó la edición 2026

El Home Run Derby de este año también presentó cambios importantes en su sistema de competencia. Las Grandes Ligas eliminaron el cronómetro utilizado desde 2015 y recuperaron un formato basado en una cantidad fija de swings para cada participante.

Los ocho competidores dispusieron de 20 swings en la ronda inicial y de 15 tanto en las semifinales como en la final. Cada intento contaba, terminara o no en jonrón. Sin embargo, si el último swing de una ronda terminaba con la pelota fuera del parque, el bateador obtenía intentos adicionales hasta dejar de conectar cuadrangulares.

Walker aprovechó al máximo ese reglamento. En la ronda definitiva alcanzó su séptimo jonrón cuando todavía le restaban dos swings. Con el octavo obtuvo oportunidades extra y, obligado a enlazar cuatro vuelacercas consecutivos para superar a Schwarber, respondió con una impresionante seguidilla que terminó por asegurar el campeonato.

Durante la competencia, el jugador de los Cardinals acumuló 31 cuadrangulares distribuidos en las tres rondas del torneo. Antes de llegar a la final había eliminado al dominicano Junior Caminero, de los Tampa Bay Rays.

Por su parte, Schwarber avanzó tras superar la primera ronda y posteriormente dejó en el camino a Willson Contreras, inicialista de los Boston Red Sox quien había sorprendido al conectar 13 jonrones en su presentación inicial.

La noche estuvo marcada por el constante respaldo del público a los representantes de Philadelphia. Los aficionados abuchearon a prácticamente todos los participantes, salvo a Schwarber y Bryce Harper. Walker, con la gorra colocada hacia atrás al estilo de Ken Griffey Jr. y aparentemente ajeno a la presión del ambiente, mantuvo la calma durante toda la competencia.

Tras completar la remontada, recibió de manos de la leyenda Ryan Howard la cadena que acredita al campeón del Home Run Derby, convirtiéndose oficialmente en el nuevo “Rey de los Cuadrangulares” y en el primer representante de los Cardinals en conquistar el certamen.

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