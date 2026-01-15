“La Gallina”, el ganadero que fue extraditado a EE.UU. por traficar drogas para “El Chapo”

Hace unos días las autoridades mexicanas llevaron a cabo la extradición a Estados Unidos de Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, quien se presentaba como un reconocido ganadero, pero en realidad se dedicaba al tráfico de drogas.

El criminal está acusado de coordinar una red de narcotráfico y lavar dinero del Cártel de Sinaloa en Ecuador, Colombia, Guatemala y México, de diciembre de 2013 a marzo de 2018.

De acuerdo a la petición de extradición consultada por el diario Reforma, Nájera junto a César Gastelum Serrano, otro operador del Cártel de Sinaloa en México y Centroamérica extraditado en 2015, recibían cocaína en Honduras que les llegaba por barcos; luego, coordinaban el transporte de la droga hasta la frontera México-Guatemala con destino a la Ciudad de México y Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, en sus comunicaciones prefería referirse a las drogas como “vacas” o “paquetes” para evitar levantar sospechas.

#Seguridad



El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal autorizó la extradición a #EEUU de Roberto Nájera Gutiérrez, alias “La Gallina”, lugarteniente de Joaquín Guzmán Loera en el sureste de #México y #Belice. “La Gallina” es requerido por una Corte Federal de Georgia por… pic.twitter.com/Fo5MgIvFzo — SPR Informa (@SPRInforma) December 29, 2025

“Mándame unas 10 dhl para acá”, dijo en una ocasión Nájera Gutiérrez a uno de sus cómplices para luego recibir las ganancias millonarias.

El hombre, originario del estado de Chiapas, se presentaba como empresario ganadero y mantuvo contactos con capos colombianos, quienes le suministraron la cocaína.

También apodado “Kung Fu Panda”, “Chendo” o “Gordo”, Nájera Gutiérrez supervisaba la recolección de las ganancias por la venta de cocaína, heroína, y metanfetaminas en EE.UU., pero fue en marzo de 2015 cuando las autoridades lo empezaron a investigar interviniendo sus conversaciones que sostenía mediante el PIN de su teléfono Blackberry.

“Después de vender las drogas recaudaban las ganancias, y con parte de ellas compraban y mantenían casas de lujo, terrenos y vehículos en Estados Unidos, mientras que sus mensajeros trasladaban parte de las ganancias para miembros de la organización en México”, señala el documento de extradición.

Sigue leyendo:

– “Amaury”, importante narco del Clan del Golfo requerido por EE.UU. fue capturado en Colombia.

– México extraditó a EE.UU. a miembro del Cártel de Sinaloa acusado de tráfico de drogas y armas.