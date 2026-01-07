“Amaury”, importante narco del Clan del Golfo requerido por EE.UU. fue capturado en Colombia

La Policía Nacional de Colombia dio a conocer un importante golpe a la estructura del Clan del Golfo, tras la captura de uno de sus “narcos invisibles” en Medellín.

Se trata de Amaury Santacruz Rodríguez, alias “Amaury”, considerado un integrante de alto nivel del Clan del Golfo, y quien es requerido por la justicia de Estados Unidos por tráfico de drogas.

De acuerdo con las autoridades, el detenido operaba bajo las sombras, coordinando el envío de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia diversos países, y su arresto representa un golpe estructural a las finanzas y a la capacidad logística del grupo criminal.

“Amaury” tiene una orden de captura con fines de extradición emitida por una corte del estado de Texas. El Gobierno estadounidense lo requiere por su presunta responsabilidad en el envío de cocaína hacia el país.

A la estructura criminal a la que pertenecía se le atribuyen incautaciones de aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína en Panamá y 1.3 toneladas en Costa Rica.

Las investigaciones indican que alias Amaury no solo coordinaba la logística de salida de la droga desde las costas colombianas, sino que también gestionaba los contactos con redes ilegales transnacionales.

Cabe mencionar que un “narco invisible”, como era considerado, es un eufemismo usado para referirse a un miembro clave del narcotráfico que no sería públicamente conocido pues no ostenta ni lujos ni poder y encima no tendría antecedentes judiciales conocidos.

Estas personas habitualmente operarían por medio de intermediarios como coordinadores logísticos o enlaces internacionales al servicio de bandas criminales para así evitar relacionarse directamente con el tráfico de drogas.

