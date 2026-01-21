Secuestran a influencer “La Nicholette” en Sinaloa y su camioneta grabó todo

El secuestro de una creadora de contenido mexicana conocida como “La Nicholette” quedó registrado en video y desató una ola de preocupación en Culiacán, Sinaloa.

La tarde del martes, la joven fue interceptada por sujetos armados cuando se encontraba en un estacionamiento de un fraccionamiento. Las imágenes, captadas por la cámara de su propio vehículo, una camioneta Tesla Cybertruck, muestran cómo varios hombres le cierran el paso y la obligan a subir a un sedán blanco antes de huir.

El vehículo de la influencer quedó abandonado en el sitio, lo que activó un operativo de seguridad por parte de fuerzas estatales y federales.

El hecho ocurrió en una de las zonas más vigiladas de la capital sinaloense y generó rápida difusión en redes sociales, donde el video comenzó a circular pocas horas después. En la grabación se observa a uno de los agresores portando un arma larga mientras impide que la joven regrese a su camioneta.

SECUESTRAN A TIKTOKER EN CULIACÁN

La joven influencer y modelo sinaloense Nicol de 25 años, mejor conocida como "La Nicholette" o "La Muchacha del Salado", fue privada de la libertad por un grupo de sujetos armados en el sector Isla Musala. Su secuestro quedó grabado en video pic.twitter.com/rPdAmkpDhj — Emir Ganehsa (@Emir_Ganehsa) January 21, 2026

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado públicamente detalles sobre el avance de la investigación ni el paradero de la víctima, mientras familiares y seguidores exigen información.

De acuerdo a reportes del semanario Proceso, la joven es conocida en plataformas digitales como La Nicholette o La Muchacha del Salado, un apodo que la llevó a la fama más allá de las redes sociales.

Su nombre real es Nicole Pardo Molina. Aunque mantiene fuertes vínculos con Sinaloa, es originaria de Phoenix, Arizona, ciudad donde también ha desarrollado parte de su actividad como creadora de contenido y emprendedora.

Le compusieron un corrido

La Nicholette se volvió un personaje reconocido a partir de 2023, cuando se popularizó un corrido que lleva su apodo como título e interpreta el grupo musical Grupo Arriesgado. La canción, que acumula decenas de millones de reproducciones en plataformas digitales, fue compuesta a petición de la propia influencer y surgió, según contó ella misma, como una alternativa a contratar a la agrupación para un festejo personal.

El tema describe de manera general a una mujer joven, de carácter fuerte, con raíces en El Salado, Culiacán, y una vida que transcurre entre México y Estados Unidos.

Qué bonito corrido de la influencer “Nicholette” y presumiendo la amistad con el Güero Reyna y pura mayiza allá en el gabacho y que el sombrero la respaldaba y nose cuanta cosa allá de aquel lado del charquito pero bueno pic.twitter.com/SzjfXO8l63 — CHISMEBELIKO (@chismebelikon) January 21, 2026

Esa exposición musical impulsó su presencia en redes sociales, donde acumuló miles de seguidores, especialmente en TikTok e Instagram, aunque la mayor parte de su contenido se concentró en plataformas como OnlyFans y Snapchat, esta última con fuerte presencia en Estados Unidos.

En sus perfiles solía compartir aspectos de su vida diaria, viajes, compras de vehículos de lujo y colaboraciones, aunque desde finales de 2025 su actividad había disminuido notablemente, con pocas publicaciones recientes.

Además de su faceta como influencer, La Nicholette manejaba una tienda en línea dedicada a la venta de gorras. Algunas de esas prendas incluían referencias y símbolos que en redes sociales fueron asociados con Ismael “El Mayo” Zambada, lo que generó comentarios y polémica en torno a su imagen pública.

